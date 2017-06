8 filmes para assistir nos cineclubes em junho em Santa Maria

Telonas 05/06/2017 | 16h01 Atualizada em

Auditório da Cesma, às 18h. Entrada gratuita

05/06 – Ladrões de Bicicletas

Em Roma um trabalhador de origem humilde, Antonio Ricci (Lamberto Maggiorani), luta para sustentar a família. Precisando de uma bicicleta para começar em um novo emprego, Ricci penhora as roupas de cama da casa. Para desespero da família, a bicicleta é roubada e Antonio sai junto com o filho Bruno (Enzo Staiola) para procurá-la pela cidade.

Duração: 1h33min | Gênero: Drama| Ano: 1948| Direção: Vittorio de Sica | Comentário: Bebeto Badke

12/06 – Caro Diário

A experiência cotidiana e a alegria de viver divididas em três partes que contam experiências pessoais passíveis de serem escritas em um diário. A primeira parte é Na Minha Vespa, que fala das viagens diárias de Moretti. A segunda se chama Ilhas, e mostra Moretti e um amigo em busca de uma ilha tranquila, nunca encontrada, onde eles possam trabalhar. A terceira é Médicos, um sério relato sobre a experiência de Moretti com o câncer.

Duração: 1h40min | Gênero: Drama| Ano: 1993| Direção: Nanni Moretti | Comentário: Vitor Biasoli



19/06 – Confissões de um Comissário de Polícia ao Procurador da República

Um comissário de polícia invesiga crimes envolvendo empreiteiras do ramo imobiliário, proprietários de terras, a Máfia e suborno em órgãos do governo.

Duração: 1h48min | Gênero: Drama| Ano: 1971| Direção: Damiano Damiani | Comentário: Alexandre Maccari



26/06 – 8 1/2



Prestes a rodar sua próxima obra, o cineasta Guido Anselmi (Marcello Mastroianni) ainda não tem ideia de como será o filme. Mergulhado em uma crise existencial e pressionado pelo produtor, pela mulher, pela amante e pelos amigos, ele se interna em uma estação de águas e passa a misturar o passado com o presente, ficção com realidade.

Duração: 2h18min | Gênero: Drama| Ano: 1963| Direção: Federico Fellini | Comentário: Bianca Zasso



Auditório do Prédio 67, Campus Central UFSM, às 19h. Entrada franca.

08/06 – Domésticas



Cinco das integrantes de um Brasil pouco notado são mostradas em "Domésticas - O Filme": Cida, Roxane, Quitéria, Raimunda e Créo. Uma quer se casar, a outra é casada mas sonha com um marido melhor. Uma sonha em ser artista de novela e outra acredita que tem por missão na Terra servir a Deus e à sua patroa. Todas têm sonhos distintos mas vivem a mesma realidade: trabalham como empregada doméstica.

Duração: 1h25min | Gênero: Drama| Ano: 2001| Direção: Fernando Meirelles e Nando Olival



22/06 – Céu de Suely

Hermila (Hermila Guedes) é uma jovem de 21 anos que está de volta à sua cidade-natal, a pequena Iguatu, localizada no interior do Ceará. Ela volta juntamente com seu filho, Mateuzinho, e aguarda para daqui a algumas semanas a chegada de Mateus, pai da criança, que ficou em São Paulo para acertar assuntos pendentes. Porém o tempo passa e Mateus simplesmente desaparece. Querendo deixar o lugar de qualquer forma, Hermila tem uma idéia inusitada: rifar seu próprio corpo para conseguir dinheiro suficiente para comprar passagens de ônibus para longe e iniciar nova vida.

Duração: 1h28min | Gênero: Drama| Ano: 2006| Direção: Karim Aïnouz



29/06 – Nise - O Coração da Loucura

Ao voltar a trabalhar em um hospital psiquiátrico no subúrbio do Rio de Janeiro, após sair da prisão, a doutora Nise da Silveira (Gloria Pires) propõe uma nova forma de tratamento aos pacientes que sofrem da esquizofrenia, eliminando o eletrochoque e lobotomia. Seus colegas de trabalho discordam do seu meio de tratamento e a isolam, restando a ela assumir o abandonado Setor de Terapia Ocupacional, onde dá início a uma nova forma de lidar com os pacientes, através do amor e da arte.

Duração: 1h48min | Gênero: Drama| Ano: 2016| Direção: Roberto Berliner







Salão Azul do Conjunto I do Centro Universitário Franciscano, às 18h30min. Entrada: 1kg de alimento não perecível

12/06 – Ferrugem e osso



Alain (Matthias Schoenaerts) está desempregado e vive com o filho, de apenas cinco anos. Ele parte para a casa da irmã em busca de ajuda e logo consegue um emprego como segurança de boate. Um dia, ao apartar uma confusão, ele conhece Stéphanie (Marion Cotillard), uma bela treinadora de orcas. Alain a leva em casa e deixa seu cartão com ela, caso precise de algum serviço. O que eles não esperavam era que, pouco tempo depois, Stéphanie sofreria um grave acidente que mudaria sua vida para sempre.

Duração: 2h | Gênero: Drama| Ano: 2013| Direção: Jacques Audiard