Pedro Pavan: "A água ainda bate no peito"

"A água não está mais no pescoço. Mas ela ainda bate no peito". A frase é do presidente do Riograndense, José Luiz Coden. E ela define a delicada situação do clube centenário do Bairro Perpétuo Socorro, que tenta, aos trancos e barrancos, reerguer-se e passar credibilidade.

A agremiação de origem ferroviária padece sob os cuidados de seus antigos e fiéis torcedores. Não há renovação nas arquibancadas nem entre conselheiros. São 25 sócios ativos em meio a uma cidade de cerca de 280 mil habitantes. Esse é o grande calcanhar de aquiles do clube. Há simpatizantes. Torcedores, realmente, são pouquíssimos. Quase inexistem. Não fosse a insistência de seus empenhados dirigentes em, a cada ano, ressuscitar o Riograndense, o clube cairia no esquecimento. Existem interesses particulares envolvidos em alguns casos? Sim, é verdade.

Mas a realidade do Periquito de Santa Maria nada mais é do que o retrato do futebol interiorano, que some, pouco a pouco, e perde espaço até para as competições de várzea. Depois de tantos tropeços, o último, o pior de todos, com a queda ao último nível do futebol estadual, fica bem difícil acreditar em futuro promissor. Fechar as portas, pela terceira vez na história, seria jogar a toalha, talvez, de forma irreversível. Participar de um campeonato, como o que começa neste sábado, representa um ônus financeiro, de uma forma ou outra, mesmo que os atletas não sejam remunerados.

Mas estamos falando de sonhos, como o do jovem atleta Chrigor, e de oportunidades, como a do técnico iniciante Michael. E, para sonhos e oportunidades, não pode haver portas fechadas.