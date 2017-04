Novo ciclo no Cineclube Lanterninha Aurélio 

Exibição 03/04/2017 | 18h08 Atualizada em

O Cineclube Lanterninha Aurélio, no mês de abril apresenta ao público os filmes do diretor chinês Wong Kar-Wai. Nesta Segunda-feira, inicia o "Ciclo Ventos Orientes: Relações Fragmentadas".



Confira as atrações do Ciclo

03/04 – Dias Selvagens

Sinopse: 1960. Yuddy (Leslie Cheung) é um jovem que descobriu recentemente que a mulher que o criou, uma prostituta bêbada, não é sua mãe biológica. Ela se recusa a dizer quem é sua verdadeira mãe, até que a revelação desencadeia uma série de perturbações mentais em Yuddy. Paralelamente duas mulheres se apaixonam por ele, que se mostra incapaz de decidir com quem deseja ficar.

Diretor: Wong Kar-Wai

Gênero: Drama, Romance

Duração: 94 min



10/04 – Amor à Flor da Pele Sinopse: Chow (Tony Leung Chiu Wai) e sua mulher acabaram de se mudar. Logo, ele conhece Li-Zhen (Maggie Cheung), uma jovem que também acabou de se mudar com o marido. Ele trabalha para uma companhia japonesa, o que significa que está freqüentemente viajando. Como sua mulher também fica, muitas vezes, longe de casa, Chow passa muito tempo com Li-zhen. Eles se tornam amigos e, um dia, são forçados a encarar os fatos: seus respectivos parceiros estão tendo um caso.

Diretor: Wong Kar-WaiGênero: Drama, Romance

Duração: 1h38 min



17/04 – 2046 – Os Segredos do Amor

Sinopse: O escritor Chow Mo-Wan (Tony Leung Chiu Wan) retorna a Hong Kong para escrever um romance. Ele se hospeda em um hotel barato em Wanchai, assumindo a personalidade de playboy e conquistador. Chow inicia uma série de relações amorosas com quatro diferentes mulheres que se hospedam no quarto 2046, que fica em frente ao seu. Enquanto isso, atormentado pelas lembranças dos anos que passou em Cingapura, Chow escreve uma história de ficção científica chamada "2046". Na história os passageiros de um trem fazem uma interminável viagem rumo a um destino misterioso, onde esperam reencontrar suas memórias perdidas.



Diretor: Wong Kar-WaiGênero: Fantasia, Ficção - Científica.Duração: 2h09 min

24/04 – Felizes Juntos

Sinopse: Po-Wing (Leslie Cheung) e Yiu-Fai (Tony Leung Chiu Wai) são namorados que saem de Hong Kong e vão passar as férias em Buenos Aires, só que acabam tendo que ficar mais tempo. Po-Wing começa a trabalhar em um bar de tango para guardar dinheiro para sua viagem de volta, e Yiu-Fai começa a trabalhar em um restaurante chinês. Lá, ele conhece um jovem menino de Taiwan, que se torna seu amante, e que o afasta de Po-Wing. Enquanto a vida de Yiu-Fai se modifica, e só melhora, a de seu antigo parceiro está em constante decadência.

Diretor: Wong Kar-WaiGênero: Drama, RomanceDuração: 1h39 min

As sessões acontecem às 18h, na CESMA (Professor Braga, 55).

A entrada é franca.