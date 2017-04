Livro de suspense feito em Santa Maria conta com financiamento coletivo

Ainda faltam R$ 5 mil 01/04/2017 | 15h00 Atualizada em

Rafael Reinehr (a partir da esq.), Jéssica Dalcin da Silva, Evandro Bertol, Orlando Fonseca e Wagner Serafini dos Santos integram o grupo que produz a obra. Intenção é lançá-la na Feira do Livro de Santa Maria. Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Um fantasma que assombra o Theatro Treze de Maio; magia negra e poder na Câmara dos Vereadores; um grupo de jovens e uma história satanista na Garganta do Diabo; um objeto amaldiçoado, passado de geração para geração de uma família que mora em um dos casarões da Avenida Rio Branco. Histórias envolvendo mistério e terror com uma coisa em comum: todas se passam em algum local Santa Maria.

Para saber o desfecho desses contos alucinantes, passados em cenários locais, você precisa contribuir: essa é última semana para colaborar com o financiamento coletivo de para viabilizar o projeto Sussurros da Boca do Monte. Trata-se de um livro composto por 11 contos, de 12 autores locais, com desenhos de Evandro Bertol e Jessica Lang, organizado por Jéssica Dalcin da Silva, mestre em Patrimônio Cultural pela UFSM.

Para contribuir, basta acessar o site Catarse e escolher o valor a ser doado, que varia de R$ 15 a R$ 500. A meta é arrecadar R$ 15 mil até o fim da próxima semana para viabilizar a impressão de mil exemplares do livro. Parte das obras será doada a escolas de Santa Maria e outra parcela será distribuída como recompensa para os colaboradores. Até sexta-feira, dia 31, o projeto já contava com 72% arrecadados, valor equivalente a R$ 10,895.



De acordo com Jéssica, o projeto surgiu em um desafio lançado no mestrado: criar um produto que impactasse no turismo, na valorização do patrimônio local e em sua importância junto a jovens e adultos. Segundo ela, muito se fala na necessidade da conservação patrimonial, mas este conceito precisa ser cultivado junto à população, para dar novo significado a ruas, parques e locais de grande importância histórica, presente e futura.

– Tivemos a ideia de criar contos que se passam em lugares de nossa cidade, fazendo com que a curiosidade leve cada um a conhecer melhor o local onde mora. Queremos que as pessoas questionem: "As histórias teriam fundo de verdade?", "Onde fica este ou aquele cenário?", "Como se inserir e se localizar na paisagem urbana santa-mariense?" – explica a organizadora.

Se o financiamento atingir sua meta, os livros serão impressos e distribuídos para os colaboradores. A ideia é lançar a obra na Feira do Livro, em maio deste ano.



Quem faz o livro: A.Z. Cordenonsi, Andrio Santos, Eneias Tavares, Fábio Brust, Luciana Minuzzi, Luísa Dalcin, Maurício Brum, Nikelen Witter, Orlando Fonseca, Pedro Brum Santos, Rafael Reinehr e Wagner Serafini, com ilustrações de Evandro Bertol e mapa criado por Jessica Lang. Organização de Jéssica Dalcin da Silva.



