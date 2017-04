Chileno que está preso em Santa Maria será extraditado

Criminalidade 03/04/2017 | 08h30 Atualizada em

O Supremo Tribunal Federal (STF) manteve a decisão de extraditar Daniel Arturo Reyes Aranda, chileno suspeito de um latrocínio no Chile e que foi preso em flagrante no Brasil em 28 de novembro de 2015, acusado de uma série de furtos na região da Quarta Colônia.

Conhecido como Sisito, Aranda, na época com 24 anos, foi detido pela Brigada Militar em São Sepé, junto com dois homens e uma mulher, todos parentes dele. O grupo foi capturado após ter sido apontado como suspeito de furtose arrombamentos em Paraíso do Sul, Agudo e Restinga Seca.

STF autoriza extradição de chileno que era procurado pela Interpol e está preso em Santa Maria



A Polícia Civil descobriu que Sisito estava irregular no país e era procurado pela Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol). Ele foi acusado de latrocínio, pois teria matado um vigilante em um assalto a um carro forte no Chile e, por isso, o governo daquele país pediu a sua extradição.

A decisão do STF brasileiro foi divulgada em 23 de novembro de 2016, mas, por conta dos recursos na Justiça, a decisão só tornou-se definitiva – transitou em julgado – na última quinta-feira, mas com ressalvas. Conforme o Estatuto do Estrangeiro, Sisito só será extraditado após o cumprimento da sua pena no Brasil.

Foto: Facebook / Reprodução

O processo pelos furtos na Quarta Colônia corria na comarca de São Sepé, e a sentença saiu na sexta-feira. Ele foi condenado a dois anos e oito meses de prisão, além do pagamento de R$ 9.370 de multa. Os ministros também exigiram a "detração penal", ou seja, o desconto do tempo da pena que Sisito cumpriu em Santa Maria em razão da extradição.

Chileno preso em Santa Maria tem pedido de extradição no STF



Outra condição é que a prisão perpétua, pena prevista no Código Penal chileno para quem comete latrocínio, não seja aplicada, já que a punição não pode ser superior à da lei penal do país em que a pessoa está, como prevê o Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul.

Em maio de 2016, Sisito foi interrogado na Justiça Federal de Santa Maria. Consta nos autos que disse que as acusações feitas contra ele no Chile não são verdadeiras. Ele alegou também que estava sob monitoramento eletrônico e que bastaria verificar onde se encontrava no dia em que aconteceu o latrocínio, 31 de julho de 2015, para isentá-lo de culpa.



Mulher é morta a tiro durante festa em Santa Maria



Além disso, o chileno disse que foi perseguido e corria risco de morte no Chile, razão pela qual fugiu para o Brasil, e que tinha medo de ser morto dentro da prisão chilena.

Roubo a carro-forte

Sisito teria sido o responsável por abrir o cofre de um carro-forte no Chile com um maçarico. Foram roubados mais de 312 milhões de pesos chilenos, aproximadamente R$ 1,6 milhão. Na ocasião, o vigilante Rafael Pardo Triviño e um dos comparsas de Sisito, Carlos Young Muñoz, foram mortos durante troca de tiros.

Em fevereiro de 2016, o ministro Celso de Mello autorizou a prisão preventiva para extradição de Sisito. Desde então, ele está preso na Penitenciária Estadual de Santa Maria (Pesm) por furto qualificado.