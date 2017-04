Cantor Victor Chaves é indiciado por suspeita de agressão à mulher

Violência 04/04/2017 | 11h31 Atualizada em

A Polícia Civil de Minas Gerais decidiu indiciar, nesta terça-feira, o cantor Victor Chaves, da dupla Victor & Léo, sob suspeita de agressão contra a mulher dele, Poliana Bagatini Chaves, 29 anos, que está grávida. Ela havia prestado queixa contra o marido, de 41 anos, em 24 de fevereiro. Em depoimento anterior à polícia, o cantor negou ter agredido a mulher. As informações são do G1.

De acordo com o inquérito, foi concluído o indiciamento após a coleta das provas, conforme demonstrado no laudo pericial das imagens das câmeras de segurança do prédio e pelo depoimento da vítima. O advogado de Victor, Felipe Martins, disse que ainda não teve acesso à conclusão da investigação e que, por enquanto, não vai se posicionar.

A investigação da Divisão Especializada no Atendimento à Mulher, ao Idoso e à Pessoa com Deficiência (Demid) de Belo Horizonte realizou perícia das imagens do circuito de segurança do prédio do casal. Entretanto, a polícia não deu detalhes sobre o laudo das imagens.



Segundo o inquérito, parte dos fatos teria ocorrido no elevador do prédio. A delegada Danúbia Quadros, responsável pelas investigações, declarou que, conforme a versão da vítima, o cantor teria empurrado Poliana ao chão e desferido alguns chutes ainda no elevador. Em 13 de março, a delegada divulgou que o exame de corpo de delito de Poliana foi negativo para lesão corporal, o que não comprovaria lesões aparentes. Contudo, este resultado não descartava a possibilidade de agressão sem deixar marcas.

Na data, a delegada afirmou que, de acordo com as declarações prestadas por Victor em depoimento um dia antes, houve um desentendimento familiar com a mulher, causado pelo fato de ele ter levado a filha para o apartamento da mãe dele, que fica no mesmo prédio. Conforme a delegada, o cantor disse que a mulher teria ficado muito nervosa com a situação.

"Segundo o investigado, para contê-la pelo fato de ele estar muito preocupado de ela sair naquele estado e levar a bebezinha de um ano e um mês, ele teve que contê-la para evitar um prejuízo maior para a filhinha. Segundo ele, ele não agrediu a vítima. Ele não chutou a perna da vítima, não empurrou a vítima ao chão", contou Danúbia sobre o depoimento prestado em 12 de março.

Ainda conforme a delegada, no dia 24 de fevereiro, Poliana procurou uma delegacia. Entretanto, ela não aguardou o atendimento, alegando que estava com pressão baixa. Segundo a delegada, Poliana retornou no dia seguinte para prestar declarações e também apontou o fato de o marido ter levado a filha na casa da sogra como a causa do desentendimento. A polícia continuou investigando o caso, porque, segundo a Lei Maria da Penha, registros de agressão independem de representação da vítima para serem apurados.