Burger King lança campanha com drag queen como protagonista

O Burger King lança, nesta terça, uma nova campanha digital. No comercial, a rede de fast food traz, pela primeira vez, uma drag queen como protagonista. Com tom bem humorado, o novo filme da marca encoraja seus consumidores a serem e a comerem do seu jeito. Segundo a rede, a iniciativa apoia a singularidade e a autenticidade dos consumidores.

Na campanha, a marca lança a promoção King em Dobro, que apresenta uma oferta imbatível: 2 sanduíches por R$ 15. A promoção é anunciada pela drag queen Anny B. Ela mostra que cada uma de suas identidades prefere um sanduíche diferente. Como Anny B, ela escolhe um Whopper. Enquanto Pedro – seu alter ego masculino –, a drag prefere um Chicken Sandwich.

Foto: Burger King/Reprodução

O objetivo é mostrar que poder escolher os dois produtos, por um preço acessível, reforça a liberdade de escolha do público. Além da promoção, o Burger King traz a mensagem de diversidade, afirmando que todo mundo é bem vindo em suas lojas e cada um pode ser do seu jeito.

"Foi uma grande oportunidade poder representar as drags neste comercial. Nossas características são muito próprias e um ator talvez não conseguisse interpretá-las", comentou Anny B.

Em Santa Maria, é possível comprar os hambúgueres da nova promoção na loja que fica na praça de alimentação do Royal Plaza Shopping. Confira, abaixo, o vídeo da campanha: