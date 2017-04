6 espetáculos para assistir em abril em Santa Maria

Cultura 04/04/2017 | 12h23 Atualizada em

THEATRO 13 DE MAIO

BEATLEMANIA COM MAGICAL MYSTERY (SM)

Foto: Divulgação

Quando – 06 de abril

Realização – Magical Mystery

Classificação – Livre

Horário – 20h30min

Ingresso – R$ 20 (sócios, meia-entrada e antecipado) e R$ 40 (público geral)

A banda Magical Mystery interpreta as músicas da fase "Yeah,Yeah, Yeah" dos Beatles, quarteto que conquistou o mundo e promoveu a explosão mais revolucionária da história do Rock 'n' Roll.

O SEMEADOR DE ESTRELAS (RJ)

Foto: Divulgação

Quando – 08 e 09 de abril

Realização – Little John Entretenimento

Classificação – 10 anos

Horário – 20h30min (sábado) e 18h (domingo)

Ingresso – R$ 25 (meia-entrada) e R$ 50 (geral)

O espetáculo retrata, através de causos engraçados e comoventes, a interessante história de vida do médium e humanista Divaldo Pereira Franco. Autor de mais de 200 livros e, atualmente, o maior divulgador da doutrina espírita no mundo, Divaldo é realizador de um importante e edificante trabalho de amor e caridade. O texto é de Cyrano Rosalém, com direção do aclamado ator e diretor Renato Prieto.

MOSTRA DE DANÇA DA ADSM (SM)

Quando – 27 de de abril

Realização – ADASM

Classificação – Livre

Horário – 20h30min

Ingresso – Valores ainda não divulgados pela produção

Mostra em comemoração ao Dia Internacional da Dança.Você sabia que a dança era uma das três principais artes cênicas da antiguidade, ao lado do teatro e da música?

GERINGONÇA APRESENTA "O ZÉ" (SM)



Foto: Divulgação

Quando – 30 de de abril

Realização e Produção – Geringonça e Gadea Produções

Classificação – Livre

Horário – 16h e 20h

Ingresso – Entrada franca

Em um futuro nunca antes visto, os músicos da Geringonça cantam as alegrias e as agruras do homem comum, popularmente conhecido como Zé-Ninguém. Utilizando dramaturgia própria, áudios, vídeos e interação com o público, a banda busca falar sobre a vida cotidiana e suas peculiaridades de uma forma musicada e bem humorada.

ESPAÇO CULTURAL VICTORIO FACCIN

AMANHÃ FOI OUTRO DIA (SM)

Foto: Divulgação / Divulgação

Quando – 8 de de abril

Realização – Teatro Universitário Independente (TUI) e Teatro Por Que Não?

Classificação – Livre

Horário – 20h30min

Ingresso – R$ 8 (meia-entrada) e R$ 16 (geral)

Amanhã Foi Outro Dia aborda quatro dias na vida de Joana e Ezequiel, um casal brasileiro nos primeiros anos da década de noventa. As contas, o orgulho, a fome, o aborto, o respeito, a fé. Situações que envolvem duas pessoas, duas ideias, dois pontos de vista. Quando as máquinas param, o amor se depara com as próprias promessas.



SAY HELLO PARA O FUTURO (SM)

Foto: Anderson Martins / Divulgação

Quando – 21 de de abril

Realização – Teatro Universitário Independente (TUI) e Teatro Por Que Não?

Classificação – 12 anos

Horário – 20h30min

Ingresso – R$ 8 (meia-entrada) e R$ 16 (geral)

Utilizando o teatro - a primeira e mais inovadora rede social -, os absurdos cotidianos relacionados à tecnologia são colocados em voga, mostrando que o que há pouco parecia longínquo não está tão distante assim. Em um lugar onde tudo parece possível, as situações virtuais compõem as cenas, submersas entre posts, selfies, timelines e hashtags.