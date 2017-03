Zé Victor Castiel: "Reposição para D'Alessandro"

Paixão Colorada 02/03/2017 | 08h01 Atualizada em

Confesso que, depois de breves férias e de um descanso que considero merecido, já estava com saudades de escrever aqui neste espaço. Se tem um assunto que me agrada é o Internacional. Ter a oportunidade de dar pitacos como torcedor nas coisas do meu clube do coração me dá muito prazer.

Volto em uma semana importantíssima para a afirmação colorada nesta reconstrução. Sábado teremos Gre-Nal. Nunca os dias que antecedem a esse jogo são corriqueiros. Ao contrário, os precedentes ao embate é sempre recheado de manhas, artimanhas, segredos e suposições.

No caso do Inter, a dúvida recai sobre a participação ou não de D'Alessandro no clássico. Por incrível que pareça, estamos em 2017, mais uma vez, dependendo de um armador para confirmar a formação que entrará em campo para um jogo importante. No ano de 2016, com a ida do craque argentino para o River Plate, sofremos pela falta de jogadores criativos. Credito grande parte do insucesso que levou ao rebaixamento à falta desse tipo de jogador no meio-campo.

"Lenga-Lenga"

O que me assusta é que, na possibilidade da falta de D'Alessandro, não teremos novamente um jogador da posição para escalar. Antônio Carlos Zago terá que fazer uma engenharia para lançar um atleta que consiga cobrir a falta do argentino. Passado o clássico do próximo sábado, teremos que pensar seriamente em contratar jogadores para a posição.

A torcida não aguentará mais uma temporada nesta "lenga-lenga".

*Diário Gaúcho