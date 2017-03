VÍDEO: Rapper de Santa Maria grava em posto de saúde destruído de Santa Maria

Música 21/03/2017 | 08h55 Atualizada em

O rap tem cumprido seu papel e vem expressando a realidade e os questionamentos, principalmente os das periferias. Em Santa Maria, o movimento vem ganhando espaço e é produtivo. Uma das vozes do rap local é a de Jean Paulo Lemos dos Santos, o Jotape, 24 anos. Ao lado de rappers como Bento, Caos Society, Dubang e Barateza, Jotape integra a Selektah Gang, time de produtores e artistas que está produzindo músicas e audiovisual do do rap santa-mariense.

O objetivo é divulgar a cena local. O conteúdo está disponível do canal da Selektah Gang, no YouTube. E, entre os lançamentos deste mês, está Quando Eu Digo Que é Nóis, composição de Jotape. Em poucos dias, o vídeo alcançou cerca de 3 mil acessos.

O trabalho chama atenção pela qualidade da produção e pelas rimas, que falam sobre a valorização do rap no interior e destacam que a cena daqui não fica devendo em nada ao das cidades grandes. Trata-se, também, de um recado para elevar a autoestima do rap de Santa Maria. Muitas vezes, ele diz, o interior exalta a produção de grandes cidades e não acredita na produção local.

– Eu sentia necessidade de mostrar pra gurizada daqui que podemos estar no mesmo patamar do rap produzido em grandes centros ou até melhor. Que as crianças daqui não estão destinadas a chegar aos 11 ou 12 anos e a usar drogas ou praticar crimes. Não é só isso que tem para eles. Eu quis mostrar que podemos ser bons e acreditar em nosso talento. O interior tem força, não precisamos ser da Capital para termos talento. Somos fortes, somos capazes, tanto quanto pessoas de outros lugares. É importante que o moleque da quebrada ouça isso e se sinta capaz de ser o que ele quer ser, viver os sonhos deles e não os sonhos de outras pessoas – ressalta Jotape.

Conforme o rapper, o preconceito é outro desafio encarado pelo grupo todos os dias. Prova disso, aconteceu enquanto eles gravavam o vídeo. Na ocasião, alguns vizinhos que não sabiam o que estavam acontecendo, denunciaram a movimentação para a polícia.



A Brigada Militar chegou ao local (conforme as cenas iniciais do vídeo) e retirou os jovens dali. Mas, após verificarem que se tratava de uma produção musical, compreenderam a movimentação atípica.

INDIGNAÇÕES

Por essas e outras, a crítica social não fica de fora do trabalho do rapper. Em busca de emprego e com a mulher grávida do primeiro filho, Jotape fez questão de inserir no vídeo duas locações que expressam algumas de suas indignações: o posto de saúde abandonado, na Cohab Santa Marta, e uma creche inacabada na Nova Santa Marta. Além do cenário do clipe ser um alerta à sociedade, as letras de Jotape são carregadas de desabafos que deixam de ser só seus e ganham força na voz de quem as canta.

– A inspiração são descasos como esse. Olha como está o posto de saúde do nosso bairro? Abandonado. Hoje, o cara é atendido num ginásio. E isso não é certo. Estamos perdendo o ginásio, espaço para esporte, cultura e lazer e, além disso, não temos um posto de saúde de qualidade – protesta.

Apesar da pouca idade, Jotape está inserido no movimento rap há uma década, quando foi apresentado ao grupo Conexão Zona Oeste pelo amigo MC Magrão, já falecido. Em 10 anos, já escreveu mais de 100 canções, e a influência musical do artista contestador não se limita ao estilo: o samba e o rock também são inspirações, e ele cita Bezerra da Silva e Legião Urbana como referências.

"Eu quis é ver mudança, propagar esperança/ Ver sair nome de livros da boca dessas crianças."

ACESSO À CULTURA

O trecho de Quando Digo Que É Nóis retrata outra convicção do rapper Jotape: crianças e jovens da periferia de Santa Maria deveriam ter mais acesso à cultura. Conforme o rapper, as oportunidades artísticas nos bairros são precárias. Existe algum apoio e, geralmente, vem de escolas da comunidade, e de projetos criados por pessoas que também sentem essa necessidade.

– Onde não se tem acesso à cultura, independentemente de qual ela seja, o crime e as drogas ganham espaço. A arte muda vidas. Se tu ocupa a cabeça com arte, tu não tá no crime, não tá pensando em drogas – acredita o artista, que gostaria que houvesse mais atividades culturais, festivais e ações de conscientização inseridas nos bairros.