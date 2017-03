Verbas de emendas pautaram reunião de Pozzobom e Pimenta

Santa Maria 07/03/2017 | 14h30 Atualizada em





Pimenta falou ao prefeito que a prioridade é a segurança Foto: Gabriel Haesbaert / NewCo DSM

Único deputado federal de Santa Maria, Paulo Pimenta (PT) fez a primeira visita oficial ao prefeito Jorge Pozzobom (PSDB) na segunda-feira. Representantes de partidos rivais e que disputaram o segundo turno das eleições na cidade, eles conversaram em um clima amistoso e, até, descontraído.

BASTIDORES PRÉ-REUNIÃO

O deputado chegou às 10h43min, distribuindo beijos, abraços e sorrisos para políticos e assessores que esperavam na antessala do gabinete. Por volta das 10h45min, o prefeito abriu a porta da sala e logo puxou um assunto em que os dois não têm divergências.

– Pimenta! E o nosso time? Não ganhamos o Gre-Nal, mas empatamos em número de vitórias, não é? – comentou ele, sobre o resultado do Internacional.

O parlamentar respondeu com um sorriso e entrou no gabinete, seguido de vereadores petistas, de assessores e da imprensa. Antes, o anfitrião logo na entrada foi o vice-prefeito, Sergio Cechin (PP), que recebeu a todos com um "Seja bem-vindo". Enquanto Pimenta e vereadores se acomodavam na mesa, Pozzobom fez uma brincadeira sobre a comitiva que acompanhava o deputado federal:

– Com esse monte de gente, deve estar cheio de emenda!



Depois das brincadeiras e de Pimenta agradecer a recepção, o prefeito e o deputado entram no assunto que interessa aos dois: Santa Maria.

– Ao longo desses anos todos, a gente acompanha Santa Maria e nunca as coisas foram tão trancadas como nos últimos anos. Os vereadores trazem suas demandas, a gente encaminha, mas a prefeitura não pode se eximir de suas responsabilidades – afirmou o petista.

EMENDAS JÁ APROVADAS

O encontro teve por objetivo, conforme o deputado, ver como podem ser resolvidas as questões pendentes e ¿como vão andar do jeito que vocês acharem melhor,¿ numa referência às emendas que destinou para Santa Maria.

Pimenta apresentou uma lista de emendas que, segundo ele, já foram depositadas para a prefeitura e que correm o risco de ser perdidas, como a do Guarani-Atlântico, além de recursos para pavimentação de ruas. Além disso, informou Pimenta, há outras verbas que serão pagas conforme as obras andarem, porém, não detalharam essas emendas, ficando para análise posterior.

Pimenta reclamou também da destinação de verbas do governo federal para a construção das creches no programa Proinfância, oportunidade em que Pozzobom o questionou:

– Mas nada foi feito?

– Cada um tem uma história, mas fomos atrás e a coisa está do jeito que está – disse Pimenta.

NOVAS PROMESSAS

Ainda na reunião, Pimenta listou as emendas que pretende destinar para a cidade neste ano. Cada deputado, conforme ele, terá R$ 300 mil para a área da segurança, prometendo que mandará essa verba para a compra de equipamentos para a Guarda Municipal. Também acrescentou que enviará

R$ 300 mil para a Polícia Civil e mais R$ 300 mil para a Brigada Militar. Também prometeu mandar R$ 500 mil para o Parque de Rodeios (a ser construído na futura área da Fepagro).

– No governo anterior, usaram as emendas para outras coisas e ainda nos devolveram R$ 300 mil, e eu fico recebendo as mesmas reclamações de antes de enviar o recurso. Mas estamos aqui para reafirmar esse compromisso de ajudar a cidade – reclamou o deputado, sobre a gestão de Cezar Schirmer (PMDB).

Pozzobom, por sua vez, prometeu que seu governo reconhecerá o trabalho feito em prol de Santa Maria e que os deputados serão informados sobre a aplicação das emendas.

– Isso é respeitar, é o mínimo que podemos fazer, o que não houve nos últimos oito anos é passado. Meu retrovisor é bem pequeno, para só enxergar lá atrás o que foi importante mesmo – ressaltou o prefeito, reconhecendo que o deputado petista é o parlamentar é o que mais manda recursos para a cidade.

Num clima descontraído, prefeito e deputado prometeram novo encontro para discutir a Travessia Urbana Foto: Gabriel Haesbaert / NewCo DSM

Pozzobom informou que será uma das superintendências criadas pela sua gestão ficará encarregada para cuidar das emendas dos deputados.

O encontro se encerrou após quase uma hora, quando os dois combinaram de uma nova reunião para discutir os rumos da Travessia Urbana, obra de duplicação das BRs 158 e 287. Também acompanharam Pimenta os quatro vereadores petistas: Daniel Diniz, professora Celita, Valdir Oliveira e Luciano Guerra.