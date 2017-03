Unifra prorroga inscrições para cursos de especialização

Ensino Superior 07/03/2017 | 12h27 Atualizada em

O Centro Universitário Franciscano prorrogou o período de inscrições para 11 cursos de especialização de curta duração. Este tipo de especialização é conhecido por possibilitar práticas no mercado de trabalho.

As vagas são para os cursos de Análises Clínicas, Auditoria e Controladoria, Cinema, Direito do Trabalho, Enfermagem Obstétrica, Família na Contemporaneidade, Fisioterapia em Osteopatia, Gênero, Sexualidade e Direitos Humanos, MBA em Marketing, Oncologia e Psicopedagogia.

As inscrições vão até 19 de março, pelo site. No edital, disponível no site da instituição, podem ser conferidos os documentos necessários para a inscrição, o período e o investimento dos cursos. As aulas começam em 24 de março. Mais informações podem ser obtidas pelo (55) 3025 1202, ramal 9092.