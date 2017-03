Unidade de Saúde da Tancredo Neves faz mutirão de agendamento 

Saúde 03/03/2017 | 10h21 Atualizada em

A Unidade de Saúde Ruben Noal, no Bairro Tancredo Neves, estará aberta amanhã para agendar consultas e exames para moradores da região oeste da cidade. A iniciativa faz parte do Programa Fila Zero, e a ideia é agilizar o atendimento aos usuários que precisam de procedimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no município.



Segundo a coordenadora de Urgência e Emergência do município, Sandra Hertz, o público-alvo são os pacientes que já consultaram em uma unidade de saúde da região oeste e que, por algum motivo, não agendaram os exames ou consultas com especialistas solicitados pelos médicos.

Por isso, para serem atendidas, as pessoas precisam levar a requisição do médico e o Cartão SUS. Os pacientes cujos procedimentos pedidos são feitos por profissionais do município, e para os quais há vagas disponíveis, como urologia, proctologia e angiologia, poderão sair do local com a consulta ou exame marcados.



Nas especialidades cuja demanda é muito grande, como oftalmologia, neurologia, traumatologia e cardiologia, os pacientes serão inseridos na lista do Fila Zero e aguardarão pelo agendamento que é feito conforme prioridade estabelecida por protocolo.



Nessas especialidades, o município conta com vagas ofertadas pela 4ª Coordenadoria Regional de Saúde (4ª CRS). Mas a coordenadora acredita que a demanda maior será por exames como ultrassom, que são feitos pela rede municipal, mas que, com o alto número de solicitações, costumam levar entre um mês e um mês e meio para ser realizados.

Outro exame que deverá ser muito procurado é o eletrocardiograma, que a prefeitura compra via Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS).



– Nosso foco de atuação no sábado é a população que trabalha e que precisa de um horário alternativo. O mutirão é para atender a esses usuários que não têm tempo de fazer um agendamento durante a semana – explica a gestora.



A coordenadora ressalta, ainda, a importância de o usuário que fizer o agendamento não faltar à consulta ou exame. No sábado, a unidade ficará aberta das 8h ao meio-dia e das 14h às 18h para o mutirão que terá cinco profissionais.



Não haverá número máximo de fichas, será agendada a quantidade de pessoas que procurarem a unidade. O atendimento será pela ordem de chegada. As pessoas serão orientadas sobre como acessar os serviços, mas somente quem tem a Unidade Ruben Noal como referência terá seus procedimentos agendados.



Confira como será o atendimento amanhã

O quê – 1º Mutirão de Agendamento de Consultas e Exames na Região Oeste Quando – Amanhã

Onde – Unidade de Saúde Ruben Noal (Avenida Paulo Lauda, 80, Bairro Tancredo Neves)

Horário – Das 8h ao meio-dia e das 14h às 18h