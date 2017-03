Três pessoas são presas por tentativa de homicídio

Investigação 17/03/2017 | 17h59 Atualizada em

Três pessoas – dois jovens, de 21 e 25 anos e um homem, de 35 anos – foram presas preventivamente na manhã desta sexta-feira durante operação da Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP) e da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Santa Maria.



As prisões ocorreram porque os três são suspeitos de uma tentativa de homicídio que aconteceu no dia 23 de dezembro de 2016 no bairro Km 3, região nordeste da cidade. Na época, eles atingiram duas pessoas.

O jovem de 25 anos foi preso em Rosário do Sul. Em 2013, ele já havia sido indiciado por homicídio. Os outros dois foram presos em Santa Maria. Os três foram levados para a Penitenciária Estadual de Santa Maria (Pesm).

Só em 2017, a DPHPP prendeu 16 suspeitos de crimes.