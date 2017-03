Treinamento em portaria é um aliado contra assaltos

Segurança 09/03/2017 | 13h27 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Quando alguém busca morar em condomínios, toma a decisão pensando também na segurança que o lugar pode proporcionar por meio da tecnologia: equipamentos de ponta, alarmes, portões e vigilância. Ainda que com todo o aparato, a figura de um profissional que esteja de olho, dedicado à segurança daquele lugar, é avaliada como importante por especialistas, desde que ele seja bem treinado.

Homens ficam feridos em acidente na BR-392



– É inevitável a sensação de tranquilidade em saber que há alguém além de você e que está de olho nas imediações. Portanto, não adianta ter todos os apetrechos tecnológicos possíveis se não tiver um porteiro preparado e alerta para esse tipo de ação. São os porteiros que identificam as pessoas que entram e saem do condomínio, concedem as autorizações, sabem e conhecem bem o dia a dia do prédio e, portanto, são os primeiros a reconhecer que há algo de errado – explica o especialista em condomínios Amilton Saraiva.

No entanto, é necessário que o porteiro esteja sempre atento ao que acontece dentro e fora da edificação, seja um condomínio ou uma empresa, conforme Raimundo Castro, do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis dos Edifícios em Condomínios Residenciais e Comerciais (Secovi/RS).

Jeep é furtado de uma concessionária em Santa Maria



– Para se ter um condomínio seguro, são necessárias instalações protegidas, equipamentos apropriados, circuito de TV interno, bom interfone e porteiro treinado. Eu recuso o uso de qualquer tipo de equipamento de entretenimento. Sou contra televisão e jornal impresso em portaria – diz Castro.

Na avaliação do delegado Sandro Meinerz, titular da Delegacia Especializada de Furtos, Roubos, Entorpecentes e Capturas (Defrec) de Santa Maria, é comum que ações criminosas comecem por um erro de portaria, como a identificação. Prestadores de serviço (como entregadores, por exemplo) que recebem passe livre para circular pelo prédio ou veículos que recebem autorização de entrada tendo como avaliação a cor ou o modelo dele em vez da placa são exemplos.

Saraiva diz que o ideal é optar por empresas que treinem e mantenham seus funcionários sempre preparados. Isso para evitar "situações desagradáveis ou até mesmo trágicas".

Justiça condena dupla a 28 anos de prisão por latrocínio de PM santa-mariense



Cabines isoladas

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Pensando nisso, os atuais projetos de edificação, preocupados com a questão da segurança patrimonial, estão trocando as antigas mesinhas do hall por cabines isoladas de vigilância. No entanto, a falta de um especialista em segurança na hora da elaboração da planta pode, ainda assim, trazer intranquilidade aos moradores de um condomínio ou colaboradores de uma empresa.

Segundo o diretor técnico da Vigillare, Cláudio Guerin, apesar de as guaritas terem sido criadas para melhorar a segurança da edificação, acontece de serem mal posicionadas e não terem a estrutura correta.

Homem é preso 17 anos depois de matar a mulher



– Antigamente, os prédios não tinham guarita. Nós tínhamos as famosas portarias, que ficavam no fundo do hall. Tinha uma mesinha onde ficava o porteiro e um controlador de porta. Os edifícios, por exemplo, não tinham muros nem grades. Com a violência urbana, além do treinamento dos porteiros, foi introduzida a guarita para a segurança – explica Guerin.

Todos são unânimes ao dizer que a figura do porteiro coíbe crimes, além de dar sensação de segurança a quem frequenta o espaço protegido.

A guarita correta

- Deve estar encostada na calçada e na altura do chão

- A parte envidraçada deve ser blindada

- A porta de entrada deve ficar escondida da rua para que movimento interno não seja visto

- Deve ser instalado um passa-volumes para recebimento de mercadorias (para que o porteiro não precise sair para pegar as entregas)

- Devem ter banheiros (se não for possível, que um segundo porteiro substitua o ausente)

- Não devem ter qualquer elemento de distração (televisão, por exemplo)