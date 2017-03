Trânsito na Rua dos Andradas ficará interrompido para corte de árvore nesta segunda

Mobilidade 27/03/2017 | 08h43 Atualizada em

O corte de uma árvore de grande porte, na Rua dos Andradas, vai bloquear o trecho que fica entre as Ruas Visconde de Pelotas e Antero Correa de Barros das 8h às 12h30min desta segunda-feira. As linhas de ônibus também sofrerão alteração, além do corte de energia nas quadras próximas ao local da manutenção.

De acordo com a Prefeitura, o corte da Tipuana foi solicitado por moradores pelo risco aos pedestres e motoristas. De acordo com o Alvará para Licenciamento de Serviços Florestais (ALSF nº 93/2017), assinada por engenheiro florestal competente, a árvore está danificando o passeio público, levantando as lajotas, tensionando os fios de energia elétrica, prejudicando o estacionamento junto ao meio fio e oferecendo riscos também às edificações próximas.

A energia elétrica será cortada na Rua dos Andradas e nas quadras próximas durante esta manhã. De acordo com a RGE Sul, a partir das 12h30min a luz será reestabelecida.

ALTERAÇÃO NO TRÂNSITO

Os veículos que trafegam pela Rua Visconde de Pelotas não podem fazer a conversão à esquerda na Andradas. Já os condutores que estiverem circulando pela Rua dos Andradas devem fazer a conversão à direita, na Rua Visconde de Pelotas. Desde às 7h30min, Agentes da Coordenadoria Municipal de Trânsito Urbano (CMTU) estão no local para orientar os motoristas no trecho.

Já as cinco linhas de ônibus que passam no local vão ter a rota alterada. As linhas Carolina, São João, Vila Oliveira, Parque Riachuelo e Riachuelo, deverão dobrar na Rua Barão do Triunfo, descendo pela Rua Dr. Bozano até a Avenida Borges de Medeiros. De acordo com a Associação dos Transportadores Urbanos de Santa Maria (ATU), a partir do momento em que os agentes de trânsito liberarem o tráfego na rua, os coletivos voltam a fazer o trajeto normal.

* Com informações da Superintendência de Comunicação da Prefeitura Municipal de Santa Maria.