Show do padre Fábio de Melo em Santa Maria é cancelado

A Morphine Produções anunciou, nesta quinta-feira, o cancelamento do show do padre Fábio de Melo em Santa Maria.

A apresentação – que seria em 15 de abril, às 21h, no Parque da Medianeira – não será realizada em função da baixa procura por ingressos, esclarece a empresa

Quem comprou ingressos para ver o show do religioso pode obter reembolso de 5 a 8 de abril, das 9h às 18h, na sala 112 do Santa Maria Shopping. Quem adquiriu ingressos pelo site da Blueticket, pode solicitar o ressarcimento do valor diretamente ao site. Informações pelo telefone (55) 99687-3513.

Leia, a seguir, a íntegra da nota da Morphine Produções sobre o cancelamento:



Comunicamos o cancelamento do show do Padre Fábio de Mello em Santa Maria, o qual estava marcado para o dia 15 de Abril no Parque da Medianeira.

A devolução dos ingressos será a partir de quarta-feira, dia 05 de abril, até sábado, dia 08 de abril, na Sala 112 do Santa Maria Shopping no térreo, em horário comercial (09h às 18h). Quem adquiriu ingressos pelo site www.blueticket.com.br, pode solicitar o ressarcimento do valor diretamente ao site.

Qualquer dúvida podem entrar em contato pelo nosso telefone de informações: 55.99687.3513



Morphine Produções