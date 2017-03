Seu Edgar criou um simpático reduto musical no Bairro Km 3

Diário nos Bairros 21/03/2017 | 11h15 Atualizada em

Ele sempre quis ser músico. É um apreciador de diferentes estilos, que vão das canções de Leandro e Leonardo à banda Pink Floyd. A vida, porém, apontou outros caminhos a Edgar Hoffmann, 67 anos, depois que ele saiu de Agudo, sua cidade-natal, e foi a Cachoeira do Sul, onde trabalhou por 14 anos em uma empresa de implementos agrícolas. Depois dessa jornada, chegou em Santa Maria e foram mais 14 no Banco Bradesco e, outros 12, como vendedor.

Há três décadas, Esquinão tem estoque garantido de produtos e amizade



Hoje, está aposentado e, há cerca de uma década, finalmente preenche seus dias com música. É que ele fez de uma peça, nos fundos da sua casa, no Bairro Km 3, um reduto para artistas independentes e diversas bandas da cidade e da região.

– A bateria eu já tinha e tocava como hobbie. Fechava-me e fazia aquele barulho, atrapalhando a vizinhança. Aí comprei mais três caixas e um amplificador. Toda instalação fui eu que fiz. O nome é por causa do bairro aqui, o Km 3, aí virou Studio K3 – lembra o aposentado.

Foto: Gabriel Haesbaert / NewCo DSM

MÚSICA E QUITUTES

Em quase dez anos de atividades, acompanhou o crescimento e o declínio de gente do meio musical. Sempre ajudou como pode, seja improvisando algum instrumento quando algum integrante de banda faltava aos ensaios, seja no desconto do aluguel do estúdio. A propósito, começou cobrando R$ 8. Hoje a hora custa R$ 20.

VÍDEO: Há quatro décadas, seu Nêne afia o amor à profissão no feitio e reparo de facas em Santa Maria



Além de fornecer o espaço, o dono do local conheceu muito som autoral, música nova e acompanhou tendências. São cerca de 20 bandas por semana que ensaiam ou já passaram pelo o Studio K3. Os populares Léo Pain, Tudo di Bom, Conversa Fora e Alma Gaúcha são alguns exemplos.



Repleto de orgulho, conta que, no ano passado, um grupo de músicos de rock local prestou homenagem e nominou a banda recém-formada: Seu Edgar.

– Acabo conhecendo tudo: pagode, rock, sertanejo e gospel. O valor do aluguel é mais para manutenção, pois já tenho o que preciso. Um dia que ficam sem aparecer para ensaiar aqui, parece que falta alguma coisa e me encerro no estúdio para tocar. Não posso parar. Gosto é de ver as coisas acontecerem – conta Hoffmann.

FALTA DE INCENTIVO

Apaixonado por de música e apoiador da cultura, onde tem barulho de instrumento musical na cidade, lá está seu Hoffmann. Shows, eventos na Praça Saldanha Marinho e no Brique da Vila Belga são paradeiros certos.

Ele lamenta, porém, o pouca atuação, seja de empresas ou do próprio poder público em incentivar artistas locais, promover e divulgar uma programações musicais acessíveis à população.



Leia todas as notícias do projeto Diário nos Bairros

Ele, contudo, está sempre inventando alguma coisa. Faz reformas no estúdio, conhece novos sons e atualiza a página do Studio k3, no Facebook. Nos últimos meses, seu passatempo preferido é acompanhar o neto de apenas um ano a ouvir e tocar instrumentos:

– Ele adora. E sabe que ele tem jeito? Espero que seja músico – diz Hoffmann, projetando no pequeno Benjamin, aquele que foi seu sonho de toda vida.





bsp;aquele que foi seu sonho de toda vida.