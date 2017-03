Santa Maria Soldiers anuncia reforço dos Estados Unidos

Importando atletas 02/03/2017 | 19h27 Atualizada em

O Santa Maria Soldiers acertou a contratação do quinto e último reforço da temporada 2017. E ele é estrangeiro. O norte-americano Clinton Greenaway III, 24 anos, desembarca em Porto Alegre no próximo dia 13.

Greenaway III atuava em um time da Universidade Valley, na cidade de Los Angeles, no Estado da Califórnia, onde disputou a divisão júnior do College Football, competição que é a principal porta de entrada para a NFL — a principal liga do esporte no mundo.

Em solo brasileiro, ele busca uma nova experiência. Inclusive, de acordo com o Soldiers, o próprio jogador teria entrado em contato com o time para participar do elenco de 2017.

— Ainda estou bem nervoso sobre vir ao Brasil. Vejo como uma chance de conhecer uma nova cultura, crescer e aprender muito — disse o atleta, que joga em funções ofensiva e defensiva e deve dar aulas de inglês em escola de idiomas ou de forma particular.

Greenaway III é o terceiro estrangeiro a vestir a camisa do exército verde e preto. O primeiro foi Zachary Palmer, intercambista dos Estados Unidos, em 2011. Já na temporada passada, o mexicano Alan Flores, 24 anos, atuou pela equipe santa-mariense.

A equipe de futebol americano da cidade anunciou cinco jogadores para a temporada 2017. O Soldiers, atual campeão estadual, estreia no Gauchão deste ano em 19 de março, contra o Mustangs, em São Leopoldo.