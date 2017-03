Santa Maria deve criar uma rede para atender crianças e adolescentes vítimas de violência

Atendimento 16/03/2017 | 20h14 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Hospital Universitário tem equipe com sala específica para atendimento. Em 2016, 58 casos tinham entre 10 e 14 anos Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Em 2016, 78,3% dos casos de violência sexual atendidos pelo Hospital Universitário de Santa Maria (Husm) eram de crianças, adolescentes e jovens até 19 anos. Eles somaram 58 dos 74 pacientes assistidos pela instituição no período. A maioria é mulher e está na faixa etária entre os 10 e os 14 anos.



Foi para criar um fluxo de atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para estas vítimas que o Ministério Público instaurou um inquérito civil. O objeto da investigação é a inexistência ou insuficiência de um serviço de assistência psicológica individual para as crianças e aos adolescentes vítimas de abuso em Santa Maria.

Sem repasse do SUS, Hospital Universitário contigencia verbas



No dia 8 deste mês um encontro reuniu representantes da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), do Husm e das secretarias de Saúde e de Desenvolvimento Social do município na sede da Promotoria para discutir a criação de um fluxo de atendimento. Na última sexta, a reunião foi com a 4ª Coordenadoria Regional de Saúde. Outros órgão devem ser chamados nos próximos dias.

Segundo o promotor Ricardo Lozza, que conduz o inquérito, foi detectado que, depois do primeiro atendimento dado pelo Husm, não há, na cidade, acompanhamento por parte de outros órgãos da rede que atendam aos aspectos social, de saúde e de segurança, por exemplo. O que ocorre é que alguns casos são atendidos por um ou outro setor de forma independente e sem que haja comunicação entre eles. Nessas esferas estão os serviços prestados pelos centros de referência de Assistência Social (Cras) e Especializado de Assistência Social (Creas) e pelo Centro de Assistência Psicossocial (Caps), se for o caso. Muitas vezes, os casos acabam nem sendo registrados na polícia Militar ou Civil.

Hospital regional abre até o fim do ano, diz presidente da AM Centro



– Porto Alegre conseguiu integrar toda essa rede. Nossa ideia, em Santa Maria, e o inquérito segue nessa direção, é conversarmos com todos os serviços para chegarmos a um termo de cooperação em que não haja hiato de atuação – explicou o promotor.

São diversos os objetivos. Um deles é que os serviços prestados pelos órgãos participantes da rede de atendimento saibam exatamente para onde encaminhar os casos que chegarem até eles. Também, evitar que a criança ou adolescente seja vitimizada novamente, por exemplo, tendo que contar a mesma situação ou história a cada órgão em que for atendida.

O termo pretenderá, ainda, agilizar exames e perícias que possam servir de provas em processos. Por isso, na semana que vem, o promotor se reunirá com a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), Brigada Militar, Instituto-Geral de Perícias e Conselho Tutelar.

– Quero que cada um me diga o que está disposto a fazer neste primeiro momento, para, em breve, firmarmos o termo por escrito e desencadearmos o serviço, onde cada órgão se comprometerá a prestar determinado atendimento. Com o passar do tempo, cada serviço deve aumentar as suas atribuições. Vamos tentar, inclusive, aproximar fisicamente as instituições, reunindo os serviços em um mesmo local – disse o promotor.

Denuncie

Atualmente, os casos de violência contra crianças e adolescentes podem ser denunciados pelo:

– Disque 100 – Direitos Humanos

– 190 – Brigada Militar

– 197 – Polícia Civil

– 180 – Central de Atendimento a mulher

– Conselhos tutelares Centro (55) 3223 3737, Leste (55) 3217 7790 e Oeste (55) 3212 5410

Husm tem atendimento especializado

O Hospital Universitário de Santa Maria (Husm) é referência em atendimento de violência sexual desde dezembro de 2015. Um grupo chamado Equipe de Matriciamento (monitoramento de vítimas) em Violência Sexual, ligada ao Núcleo de Vigilância Epidemiológica do hospital, criou um protocolo de atendimento e capacita equipes do Husm. O grupo é dividido em dois – um deles atende a crianças e a adolescentes até 15 anos e outro aos maiores de 15 e aos adultos –, com profissionais nas áreas de Enfermagem, Infectologia, Assistência Social, Ginecologia e Psicologia.

A enfermeira Vergínia Rossato que coordena a equipe explica que as vítimas têm que ser acompanhadas por, no mínimo, seis meses. A porta de entrada para quem sofreu abuso sexual há menos de 72 horas é o Pronto-Socorro do hospital, onde as vítimas passam por profilaxia. Posteriormente, são encaminhadas à equipe no ambulatório.

Mas, crianças e adolescentes, em geral, são vítimas de abuso crônico (continuado). Esses casos são detectados nas escolas ou denunciados e verificados pelos Conselhos Tutelares e o atendimento pela Equipe de Matriciamento é feito por meio de agendamento por email.

– Fazemos o atendimento prioritário, e teríamos que encaminhar para o município dar seguimento. Mas, não temos uma rede que dê conta das questões da violência – lamenta a enfermeira.

– Temos insuficiência no atendimento pós alta do matriciamento. Não temos um serviço estruturado para isso. Essa é a proposta – disse a enfermeira Ingrit Kipper Amaraim, responsável pela Vigilância da Violência Doméstica, Sexual e outras Violências.



Segundo o secretário de Desenvolvimento Social, João Chaves, a assistência é feita também pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), mas ele concorda que tem que haver comunicação entre os serviços:



_ Esse fluxo, hoje, tem algumas falhas. Com isso, acabamos perdendo a sequência do atendimento e não sabemos se efetivamente aquela criança teve o tratamento adequado.