Sai lista de aprovados no concurso de técnico-administrativo da UFSM

Foram divulgados, nesta manhã os nomes dos aprovados no concurso para técnicos-administrativos da Universidade Federal de Santa Maria. Os cargos são para preenchimento de vagas como Assistente em Administração (São João do Polêsine), Assistente Social, Contador, Museólogo, Pedagogo e Técnico em Segurança do Trabalho.
Confira, abaixo, a lista dos aprovados:
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO – SÃO JOÃO DO POLÊSINE
GISELA SARTORI FARENCENA
ANDRESSA PAIM
MARCO ANTONIO GUERRA MACIEL
CRISTIANO ROCHA PENZ
ALIANDRA FANTINELL DE OLIVEIRA
ANAÍS BRUM MEDEIROS
RAFAEL DOS SANTOS BITTENCOURT
CAMILE DE VARGAS
CÉSAR ANDRÉ HENTSCHKE SEGUNDO
ROSSIANA FANTINELL DE OLIVEIRA
LISANDRA MAGALI RODRIGUES
VINÍCIUS SOLDERA ROCHA
IRANÃ PERLIN CASSOL
ANAISE DALMOLIN
DOUGLAS ROGGIA DOS SANTOS
RICARDO CÉZAR DO AMARAL
LEANDRO NUNES GABBI
FÁBIO MARTINS VALCANOVER
ARTHUR BORGES DA SILVA
FABIANE SANDER HOSS
ALESSANDRA RICHTER
LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA
DIONEIA ANTUNES DA SILVA
ALDEBAR MARIANO SANTOS PEREIRA
ANDERSON BARCELOS CARPES
SABRINA COPETTI OLIVEIRA
LAURA DO CARMO AFFONSO MORO
LILIANE MARTINS PIRES
JULIAN DOS SANTOS SILVA
GABRIELA RIBAS FORESTI
MARCOS VINICIOS CARGNIN
MAICON PETTERINI
DANIELA BRONDANI GIACOMINI
JANA ROSSATO GONCALVES
CAROLINE PIVETTA MAIA
VALÉRIA GARLET
FRANCIELE SIMON
LENIR MARIA ROSSAROLA
TAÍS SANTOS DA SILVA
TIAGO FREDERICO BERTOLINI
RAFAELA CAETANO PINTO
MAÍSA ZANELLA
DIEGO SOARES CARPES
PATRICK DOTTO
HIAGO RONIE AVOZANI
DAIANE CATIUSCIA DORNELLES VIDARTE
EVANDRA DE CAVALHO SOARES PENA
LITIELE DA FONSECA CARLESSO
EDUARDO ABELIN PIRES
GUILHERME FONSECA CORRÊA
GIANNA ANDRESSA RODRIGUES NEGRI
RAFAEL VEDOVATO RUBIN
ALEX NUNES DE OLIVEIRA
CLARISSA GARLET
FERNANDA CAROLINE DRUMM
LUCIAN ROGGIA CEOLIN
LARISSA SEMINOTI TAMIOSSO
IGOR COSTA GRESSLER
MATEUS BORTOLUZZI BERTAZZO
GUILHERME SCAPIN BORGES
CRISTIANO LOVATO DA SILVA
GABRIELLA CECHIN GRAND
CAMILA TRAESEL SCHREINER
ROBERTA FURIAN LIBRELOTTO
TATIANE BRANCO
ELISANA ANTONIA SIQUEIRA CASSOL
JANETE PETRY ILHA
ALICE DIAS DE QUEVEDO
WILLIAN FIGUEIREDO AIRES
TIAGO ALEXANDRE LOURENÇO
ADÃO DELLINGHAUSEN MARTINS JUNIOR
JOSÉ MANUEL PATRÍCIO PALAZUELOS BALLIVIAN
ANE ELISE BRANCO PAVANATTO
JOÃO GABRIEL VIZZOTTO
ANDREIA DOS SANTOS FELIPE
ADRIANA TERESINHA NOGUEIRA
CLAUDIO MACIEL DOS SANTOS
PATRÍZIA MACHADO PESSOA MOREIRA
ALINE LOUREIRO MACHADO DIAS
RODRIGO CORTEZ MAZZARDO
RUTIANA DE SIQUEIRA
MARCELO OLIVEIRA BARCELLOS
CLAUDIA GUIRLAND NUNES
FRANCISCO KUNDE
TATIANE ROZALINO
INDIARA COMASSETTO MACHADO
DELIZARA DOS SANTOS BALDISSERA
AURI ANTONIO PALMEIRA
DEBORA CORADINI BENETTI
JOSÉ ODILON BRONDANI MEDIEROS
LUCAS PEREIRA FONTOURA
FRANCIENE BIASI
DAIANE HELENA PERSKE
TIANE DIAS CANABARRO
VALESCA POSSEBON BORTOLUZZI
JULIANA MARCHESAN
NAYARA LUNKES
NAÍMA KRUG
JÉSSICA ANDIARA KLEINPAUL
BLUMA TATIELE COELHO PIETRO
LUIZ FELIPE DE LIMA
LUIZA LONDERO DRUZIAN
SAMIR DA ROSA
ALEX DA SILVA VIDIKIN
CARLAS VEREDIANE CEZAR ALVES
ANGELO SCREMIN RIZZATTI
DENISE FERREIRA DA ROSA
VINÍCIUS STORGATTO NUNES
JULIANA MARZARI ROSSATO
ROSENILDA TRENTIN DE OLIVEIRA
DANIANA PIVETTA
CRISCINARE RIGATTI DE CAMPOS
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO – SÃO JOÃO DO POLÊSINE – NEGROS (PRETOS E PARDOS)
CARLAS VEREDIANE CEZAR ALVES
ASSISTENTE SOCIAL – SANTA MARIA
BRUNA SURDI ALVES
DENISE RIBEIRO DA FONSECA DA PIEVE
JÚLIA APARECIDA COSTA MARTINS FLORES
BIANCA CAMARGO
GLAUCIA DA ROCHA TASSINARI
ANDRESSA BACCIN DOS SANTOS
RICARDO PEREIRA
MARTA CRISTINA SCHUCH
MARI APARECIDA BORTOLI
MARIANA MARQUES SEBASTIANY
FABIANNE BANDERÓ HOFFLING
FLADEMIR DA COSTA SILVA
ANGELA MARIA SOUZA DE LIMA
ALEXANDER LONDERO
ANDRESSA MARIAN DA SILVA
ARIELY DE CASTRO SILVA
KATIÚCIA PLETISKAITZ
ADRIANA DE FÁTIMA POZZOBON
CLEUSA MARIA PEREIRA RICARDO
MICHELE MENDONÇA RODRIGUES
ALESSANDRA SALLET LUNKES
MARÍLIA SCHERER
ANDRESSA SIHE DRUZIAN
TAMIRES DELA JUSTINA
KETHENI MACHADO TASCHETTO
MARA RUBIA DOS SANTOS CORRÊA
JARDEL PARAIBA DE LEMOS
SUYANE CAMPOS PEREZ
MORGANA DREWS DA SILVA
VANESSA DE OLIVEIRA PEREIRA
DEISE DOS SANTOS PRETTO
IVANETE MATOS DE SIQUEIRA
ALAN SILVA CARVALHO
PAULA ELIANE DOEBER DA SILVA
LUISIANE RIBAS LISCANO
MARISTELA HUBERMANN VIECZOREK
ADILVANE GARCIA FURQUIM
ANDRESSA LAÍS REIMANN
SUELLEN REIS CONTENTE
NAIANE SOARES DRUZIAN
ADRIELE MARLENE MANJABOSCO
ELIANE PADILHA
VIVIANE DE MELLO GRANZOTTO
MIRIAN BERTE OLIVEIRA
ANA PAULA PEREIRA
RIZIERI BUZZATTE
CATIA VIVIANE MAIA LEÃO
RAQUEL KARLINSKI ALMEIDA
ROSIMARI SAVIAN
BIANCA MARTINS ESTIVALET
VALMIRA LINHARES DOS SANTOS
TATIELE DOS SANTOS CAMARGO
DENISE FRITZEN
CARIM ANGELA DUMMER
ADRIANA CONCEIÇÃO SILVA
KARINE DE BONA
MAGDA JAQUELINE VARGAS GONZALEZ
MARICLÉA PELLEGRIN FACCO
JULIA WIETHAN PROCHNOW
LAURIANA LAMB FERREIRA
FRANCIELI BARBOSA MOLINA
IAÇANA CAMARA MARTINS
JULIANA DA COSTA PIRES
FRANCO ROGÉRIO MARIN
PRISCILA PAULA AMARAL
ANA PAULA GONÇALVES DA ROSA
ANGELA REGINA SCHWAN DE LIMA
RAQUEL APARECIDA CELSO
ELISABETE COMARETTO GABBI
ALEXANDRE MARTINS DOS SANTOS
JOSIANE PEREIRA DA SILVA
FLÁVIA ROBERTA VEZZOSI BIANCHI
RAFAEL FRANCISCO DA ROSA DE ALMEIDA
FATIMA ROSARIA DE SÁ LARA
OTTO FERNANDO BOELTER
TANISE RODRIGUES MALHEIROS
VIVIANE ZORZAN VELASQUES
ELIDA REGINA DA SILVA MACIEL
ALINE EDINILSA PORTO GULARTE DA CONCEICÃO
BRUNA ANTONIO ARRUDA DOS SANTOS
SUILI ZAPPAS
ADEMAR SANTOS DA ROSA
LIANA PAULA BOLSON MILITZ
ASSISTENTE SOCIAL – SANTA MARIA – NEGROS (PRETOS E PARDOS)
JÚLIA APARECIDA COSTA MARTINS FLORES
ANGELA MARIA SOUZA DE LIMA
CONTADOR – SANTA MARIA
CÁTIA RADDATZ
ANDERSON LUIZ VEDUIM BORTOLUZI
EDERSON FERNANDO SPARREMBERGER
GABRIELA HEINZ
JÉSSICA CERVO ZAMBERLAN
CARINA CADAVAL DOS SANTOS
JULIANI KARSTEN ALVES
ANAÍ QUELE GUSE
STEFANNI CASOLA VEBER
RAFAEL ADRIANO NEIS PORTO
MAURI HILGERT ARENHARDT
YVELISE PICCININ
TATIANE MACHADO RIGON
LETÍCIA TESSELE
EDERSON SERGIO VEDUIM BORTOLUZI
CARINE ANDREIA KOCHHAN
CÁSSIO BORDIN FABRA
GUSTAVO SCHAFER SEGATTO
CAMILA KUNZLER KLEIN
VINICIUS MACEDO SILVA
PEDRO HENRIQUE POZZOBON FELIN
ILIANE COLPO
TATIANA SARTURI SIQUEIRA
CARIANE ROSITA AVELLO SCHIRMER
GABRIELA VARGAS BRAIDA
VINICIUS JOSE SCHLINDWEIS IOP
JARDEL ANTONIO DE MARCO
JEAN ALEXANDRE PEZZINI
MARLON AZAMBUJA TRINDADE
ALINE DAIANE GONÇALES FAGUNDES
RICARDO DA ROSA NOGUEIRA
JEFFERSON FLORES SCHMITT
MAURÍCIO UBERTI MACHADO
FERNANDA BORIN NOAL
RAQUEL PROCHNOW
VINICIUS MARQUES BARROCO
ROSANE SOARES DE CARVALHO DUARTE
ALINE PATRICIA MALLMANN SCHEEREN
VICTOR PENTIADO SILVEIRA
ANDRÉA BRUNING STUKER
VAGNER NAYSINGER MACHADO
RODRIGO DOS SANTOS MATHIAS
CAMILA KEGLER
FÁBIO ODAIR SCHIEFELBEIN
MAURICIO MARTINS NUNES
ALINE CORREA DOS SANTOS
MARCO ANTONIO ZANINI
JULIANO MOURA DA SILVA
DAIANE DOS SANTOS FREITAS
CARLA DAIANA MACHADO DE FREITAS
AMILTON JESUS WINKELMANN SOARES
IARA TERESINHA WAGNER
BRUNA AITA BOEMO
DANIELA DA SILVA SCHUSTER
VERÔNICA ROSA LUCION DA CRUZ
KELEN SUIAN DE OLIVEIRA RODRIGUES
EDIANE SERRAGLIO
CAROLINE DIAS
DENICE VARGAS DA SILVA FORGIARINI
PRECILA GARLET STEFANELLO
DIRCEU LUIS CONRAD
ANIELE GENI ALVES PUJOL
JOSIANE TRINDADE DE SOUZA
MARIANE GARLET RUVIARO
FABRICIO BARROS DA LUZ
MARCEL DA SILVEIRA RODRIGUES
JAISER TAPIA
LÍGIA COUTO SALBEGO
LUCIANE BOFF COLLI
MAGDA ADRIANI DE LIMA ZAPPE
DENISE ESPICH
FABIANA ILHA RAIMUNDO
MÁRCIO PREVEDELLO
WAGNER GOMES MÜLLER
MUSEÓLOGO – SANTA MARIA
BERNARDO DUQUE DE PAULA
NATHALIE RODRIGUES BARCELLOS
NARA BEATRIZ WITT
NATÁLIA REICHERT GREFF
MARIA RICKEN DE MEDEIROS
LEILA PEDROZO CAVALHEIRO
ANA RAMOS RODRIGUES
ALINE TAVARES DA SILVA
MARCELO AUGUSTO KICH SCHEFFER
AUGUSTO DUARTE GARCIA
LAIZ DE ALMEIDA DA SILVA
CAMILA RIBEIRO DA SILVA
HELENA THOMASSIM MEDEIROS
MARIANA BOUJADI MARIANO DA SILVA
MICHELINE MEDEIROS MENIN
ISABEL CRISTINA FRANCIONI FERRUGEM
MORGANA DA SILVA CAMARGO
CAROLINE DIAS DE OLIVEIRA
TIAGO GRAULE MACHADO
MUSEÓLOGO – SANTA MARIA – NEGROS (PRETOS E PARDOS)
CAMILA RIBEIRO DA SILVA
PEDAGOGO – SANTA MARIA
ÉLEN HENRIQUES LAGES RODRIGUES
CARMEN ELOÍSA BERLOTE BRENNER
PATRICIA VARGAS DA ROSA
CAMILA BARBOSA DE ARAÚJO MOURA
DANIELE DOS ANJOS SCHMITZ
PATRÍCIA NUNES PEZZINI
MAIARA XAVIER RODRIGUES
NATÁLIA PERGHER MIRANDA
MARIA APARECIDA NUNES AZZOLIN
PATRICIA LUCIENE DE ALBUQUERQUE BRAGAMONTE
LISIANE PAPPIS
VALÉRIA PEREIRA MINUSSI
DULCINEIA LIBRAGA PAPALIA DE TONI
CAMILA FLECK DOS SANTOS
CADIA CAROLINA MOROSETTI FERREIRA
ELIANA DORNELES DE FREITAS
LUCAS VISENTINI
ALINE SCHMIDT
ELEODORA DOS SANTOS LEONARDI
CLAUCIA HELENA SILVA DA SILVEIRA
GIOVANA GIACOMINI BRENDLER
MÁRCIA DA SILVA MACHADO
DAIANA FAGUNDES DE CASTRO
RAFAELA MARTINS POSSER
JOVANELI LARA XAVIER SIQUEIRA DA ROSA
BRUNA FIGUEIREDO DE NEGREIROS
RAQUEL BRIZOLLA WESTPHALEN LOPES
CRISTINE STEIN DE SOUZA
LUCAS BILLO DIAS
JULIA BOLSSONI DOLWITSCH
CLAUDIA MORO BIANCHIN
ALESSANDRA GIULIANI PIMENTA
SILVIA REGINA BASSETO TOLFO
JULIANA HOLLERBACH BEHR
LILIAN MORIM PRATES
EDISON LUIZ PAVÃO BORGES
PRISCILLA LUCENA VIANNA DIAS
MAGDA SCHMIDT
DANIELE CESCA VIEIRA DA SILVA
PAULO ROBERTO CORRÊA GLASORESTER
CAROLINE FABIANE CANDELONI
PATRÍCIA DOS SANTOS ZWETSCH
LIZIANI DEGLINOMINI
AMANDA DE CASSIA BORGES RIBEIRO
DANIÉLA ANTONELLO DELLA MÉA
MELISSA DE MELO GOLART
LAURA BEDIN
ALESSANDRA VENTURINI
TAMIRIS PRISCILA SEVERO MACHADO
GIULHANA MEDIANEIRA FERNANDES COLVERO
DAIANE LANES DE SOUZA
CHAIENE NOGUEIRA COIMBRA BOITA
ADRIANA DE MORAES FERRAO
CAMILA DOS SANTOS TRINDADE
SCHIRLEN JOSIELE DO PRADO LEMES
JULIANA DE AZAMBUJA RIBEIRO TRINDADE
SIMONE RAQUEL ROBAERT
SILVIA CELINA DARDE ORTIZ RIBEIRO
ANA PAULA DE LIMA MARTINS
RODRISSA MACHADO MARCHI
DENISE DA ROSA GIRONDI
FRANCIELE COMAZZETTO BELINAZZO
VERIDIANA PEREIRA DURACZINSKI
RAQUEL CRISTINA FOLETTO
STELA MARIS PALMA DA SILVA
KARINE WEBER
MARILI FLORES D AVILA MOURA
LISANDRA BRIZOLLA VENTURINI
LARISSA DOS SANTOS DUTRA
CARLA LIDIANE FALCÃO LOPES
INDIARA RECH
KARINE JOSIELI KONIG MEYER
PRICILA VESTENA DE LIMA
ROSMÉRI HERMES
DÉBORA FERREIRA LERINA
CLAUDIA MOCELIN REQUIA
CHRISTIANE ARRUA MARIN
LIZ CARLA NAZARIO
REJANE MARIA ECCEL PETEREIT
LIZIANE BELLOTTI PAVIN
DIANA VANDRÉIA DAL SOTO
ROSANA BRETTAS DA SILVA
FERNANDA REPISO SIMON
MARCIELY GUTIERRES DE OLIVEIRA DA SILVA
MARCIA PALMA BOTEGA
SABRINA BAGETTI
THAIS FERNANDA VIANA DOS REIS
VIVIANE URIA CANALES
ANDIARA DEWES
JUSSARA BEATRIS IRION MOREIRA
ALEX ARNILDO KASPER
FERNANDA CANTARELLI
PEDAGOGO – SANTA MARIA – NEGROS (PRETOS E PARDOS)
JOVANELI LARA XAVIER SIQUEIRA DA ROSA
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO – SANTA MARIA
CAMILA SCHULTZ POLLET
THALES EDUARDO RODRIGUES ALPI
RAFAEL DANIEL MUNDT
SUZIANE BORGES DE DAVID
DANIELA ORTIZ DE ANDRADE DE SOUZA
PAULA HÜBNER FREITAS
JOÃO EDUARDO DA SILVEIRA AZEVEDO
FRANCIELE VARGAS DA SILVEIRA
IGOR MACEDO DE BARROS
GUILHERME DOS SANTOS TEIXEIRA
PAULO LEANDRO DE ABREU
DANIEL TORRI SOUZA
DIONES DOS SANTOS GONÇALVES
SÉRGIO LUIZ IVO VIEIRA
LEONARDO MILBRADT PERRANDO
DANIEL DARIVA ELTZ
LETÍCIA SACCOL TOGNY
DOUGLAS GRACIOLI NIELSEN
FELIPE GRIPA MINUZZI
MARCOS GLADIMIR LIMA LACERDA
JOÃO NATAEL HOCH TAVARES
CINTIA GIACOMINI
ROSEMERI DE FATIMA CUSTODIO ALTISSIMO
JUCÉLIA DE LOURDES PEREIRA
SABRINA GOMES DE MEDEIROS
JOCELITO NOBRE DA SILVA
MARCOS ROBERTO RIGHI
DANIELE DA SILVA FLORES
ALINE MARIZANI ZAMBELI URACH
JOÃO VICENTE SOARES DA SILVA
RITA CECCHIN
JORGE LUIZ DE SOUZA MACHADO
CATIA CIBELE DA ROSA PIRES
GISELE PISSOLLATTO DA COSTA
AIRTHON DE LIMA GUERREIRO
RICARDO SILVA BANDEIRA
MÁRCIO AUGUSTO PIROCA DE MOURA
RODRIGO FABIANO NUNES
ANA FLÁVIA FLORES RADDATZ
MARCOS ARCANJO DORNELES BACK
IGOR ALEXANDRE FERRETO TUBINO
CATIELE SCHIO BELLOCCHIO
PATRÍCIA REINKE FRITSCH
DINARA NADAL
DENISE DA SILVA FERREIRA
MAUREN DE OLIVEIRA
JEFERSON RODRIGUES MONTEIRO
VINÍCIUS CREMONESE
ALESSANDRO SILVA DE LIMA
DULCINÉIA ANTUNES DE MELLO DA LUZ
MAURO ABREU TONETO
MACIELA GAI DONÁ
NUIEN FERNANDO VARGAS COSTA
ÉDILA ANDRADE RODRIGUES
WAGNER SAREMBA
CARLA TEIXEIRA MOREIRA
ROSELEI CRISTINA TOMAZONI
SUELEN ROSA DE OLIVEIRA
O resultado está disponível, também, no edital nº 027/2017.