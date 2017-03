Sai lista de aprovados no concurso de técnico-administrativo da UFSM

Seu nome está aí? 24/03/2017 | 12h02 Atualizada em

Foram divulgados, nesta manhã os nomes dos aprovados no concurso para técnicos-administrativos da Universidade Federal de Santa Maria. Os cargos são para preenchimento de vagas como Assistente em Administração (São João do Polêsine), Assistente Social, Contador, Museólogo, Pedagogo e Técnico em Segurança do Trabalho.

Confira, abaixo, a lista dos aprovados:

ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO – SÃO JOÃO DO POLÊSINE



GISELA SARTORI FARENCENA

ANDRESSA PAIM

MARCO ANTONIO GUERRA MACIEL

CRISTIANO ROCHA PENZ

ALIANDRA FANTINELL DE OLIVEIRA

ANAÍS BRUM MEDEIROS

RAFAEL DOS SANTOS BITTENCOURT

CAMILE DE VARGAS

CÉSAR ANDRÉ HENTSCHKE SEGUNDO

ROSSIANA FANTINELL DE OLIVEIRA

LISANDRA MAGALI RODRIGUES

VINÍCIUS SOLDERA ROCHA

IRANÃ PERLIN CASSOL

ANAISE DALMOLIN

DOUGLAS ROGGIA DOS SANTOS

RICARDO CÉZAR DO AMARAL

LEANDRO NUNES GABBI

FÁBIO MARTINS VALCANOVER

ARTHUR BORGES DA SILVA

FABIANE SANDER HOSS

ALESSANDRA RICHTER

LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA

DIONEIA ANTUNES DA SILVA

ALDEBAR MARIANO SANTOS PEREIRA

ANDERSON BARCELOS CARPES

SABRINA COPETTI OLIVEIRA

LAURA DO CARMO AFFONSO MORO

LILIANE MARTINS PIRES

JULIAN DOS SANTOS SILVA

GABRIELA RIBAS FORESTI

MARCOS VINICIOS CARGNIN

MAICON PETTERINI

DANIELA BRONDANI GIACOMINI

JANA ROSSATO GONCALVES

CAROLINE PIVETTA MAIA

VALÉRIA GARLET

FRANCIELE SIMON

LENIR MARIA ROSSAROLA

TAÍS SANTOS DA SILVA

TIAGO FREDERICO BERTOLINI

RAFAELA CAETANO PINTO

MAÍSA ZANELLA

DIEGO SOARES CARPES

PATRICK DOTTO

HIAGO RONIE AVOZANI

DAIANE CATIUSCIA DORNELLES VIDARTE

EVANDRA DE CAVALHO SOARES PENA

LITIELE DA FONSECA CARLESSO

EDUARDO ABELIN PIRES

GUILHERME FONSECA CORRÊA

GIANNA ANDRESSA RODRIGUES NEGRI

RAFAEL VEDOVATO RUBIN

ALEX NUNES DE OLIVEIRA

CLARISSA GARLET

FERNANDA CAROLINE DRUMM

LUCIAN ROGGIA CEOLIN

LARISSA SEMINOTI TAMIOSSO

IGOR COSTA GRESSLER

MATEUS BORTOLUZZI BERTAZZO

GUILHERME SCAPIN BORGES

CRISTIANO LOVATO DA SILVA

GABRIELLA CECHIN GRAND

CAMILA TRAESEL SCHREINER

ROBERTA FURIAN LIBRELOTTO

TATIANE BRANCO

ELISANA ANTONIA SIQUEIRA CASSOL

JANETE PETRY ILHA

ALICE DIAS DE QUEVEDO

WILLIAN FIGUEIREDO AIRES

TIAGO ALEXANDRE LOURENÇO

ADÃO DELLINGHAUSEN MARTINS JUNIOR

JOSÉ MANUEL PATRÍCIO PALAZUELOS BALLIVIAN

ANE ELISE BRANCO PAVANATTO

JOÃO GABRIEL VIZZOTTO

ANDREIA DOS SANTOS FELIPE

ADRIANA TERESINHA NOGUEIRA

CLAUDIO MACIEL DOS SANTOS

PATRÍZIA MACHADO PESSOA MOREIRA

ALINE LOUREIRO MACHADO DIAS

RODRIGO CORTEZ MAZZARDO

RUTIANA DE SIQUEIRA

MARCELO OLIVEIRA BARCELLOS

CLAUDIA GUIRLAND NUNES

FRANCISCO KUNDE

TATIANE ROZALINO

INDIARA COMASSETTO MACHADO

DELIZARA DOS SANTOS BALDISSERA

AURI ANTONIO PALMEIRA

DEBORA CORADINI BENETTI

JOSÉ ODILON BRONDANI MEDIEROS

LUCAS PEREIRA FONTOURA

FRANCIENE BIASI

DAIANE HELENA PERSKE

TIANE DIAS CANABARRO

VALESCA POSSEBON BORTOLUZZI

JULIANA MARCHESAN

NAYARA LUNKES

NAÍMA KRUG

JÉSSICA ANDIARA KLEINPAUL

BLUMA TATIELE COELHO PIETRO

LUIZ FELIPE DE LIMA

LUIZA LONDERO DRUZIAN

SAMIR DA ROSA

ALEX DA SILVA VIDIKIN

CARLAS VEREDIANE CEZAR ALVES

ANGELO SCREMIN RIZZATTI

DENISE FERREIRA DA ROSA

VINÍCIUS STORGATTO NUNES

JULIANA MARZARI ROSSATO

ROSENILDA TRENTIN DE OLIVEIRA

DANIANA PIVETTA

CRISCINARE RIGATTI DE CAMPOS

ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO – SÃO JOÃO DO POLÊSINE – NEGROS (PRETOS E PARDOS)

CARLAS VEREDIANE CEZAR ALVES

ASSISTENTE SOCIAL – SANTA MARIA

BRUNA SURDI ALVES

DENISE RIBEIRO DA FONSECA DA PIEVE

JÚLIA APARECIDA COSTA MARTINS FLORES

BIANCA CAMARGO

GLAUCIA DA ROCHA TASSINARI

ANDRESSA BACCIN DOS SANTOS

RICARDO PEREIRA

MARTA CRISTINA SCHUCH

MARI APARECIDA BORTOLI

MARIANA MARQUES SEBASTIANY

FABIANNE BANDERÓ HOFFLING

FLADEMIR DA COSTA SILVA

ANGELA MARIA SOUZA DE LIMA

ALEXANDER LONDERO

ANDRESSA MARIAN DA SILVA

ARIELY DE CASTRO SILVA

KATIÚCIA PLETISKAITZ

ADRIANA DE FÁTIMA POZZOBON

CLEUSA MARIA PEREIRA RICARDO

MICHELE MENDONÇA RODRIGUES

ALESSANDRA SALLET LUNKES

MARÍLIA SCHERER

ANDRESSA SIHE DRUZIAN

TAMIRES DELA JUSTINA

KETHENI MACHADO TASCHETTO

MARA RUBIA DOS SANTOS CORRÊA

JARDEL PARAIBA DE LEMOS

SUYANE CAMPOS PEREZ

MORGANA DREWS DA SILVA

VANESSA DE OLIVEIRA PEREIRA

DEISE DOS SANTOS PRETTO

IVANETE MATOS DE SIQUEIRA

ALAN SILVA CARVALHO

PAULA ELIANE DOEBER DA SILVA

LUISIANE RIBAS LISCANO

MARISTELA HUBERMANN VIECZOREK

ADILVANE GARCIA FURQUIM

ANDRESSA LAÍS REIMANN

SUELLEN REIS CONTENTE

NAIANE SOARES DRUZIAN

ADRIELE MARLENE MANJABOSCO

ELIANE PADILHA

VIVIANE DE MELLO GRANZOTTO

MIRIAN BERTE OLIVEIRA

ANA PAULA PEREIRA

RIZIERI BUZZATTE

CATIA VIVIANE MAIA LEÃO

RAQUEL KARLINSKI ALMEIDA

ROSIMARI SAVIAN

BIANCA MARTINS ESTIVALET

VALMIRA LINHARES DOS SANTOS

TATIELE DOS SANTOS CAMARGO

DENISE FRITZEN

CARIM ANGELA DUMMER

ADRIANA CONCEIÇÃO SILVA

KARINE DE BONA

MAGDA JAQUELINE VARGAS GONZALEZ

MARICLÉA PELLEGRIN FACCO

JULIA WIETHAN PROCHNOW

LAURIANA LAMB FERREIRA

FRANCIELI BARBOSA MOLINA

IAÇANA CAMARA MARTINS

JULIANA DA COSTA PIRES

FRANCO ROGÉRIO MARIN

PRISCILA PAULA AMARAL

ANA PAULA GONÇALVES DA ROSA

ANGELA REGINA SCHWAN DE LIMA

RAQUEL APARECIDA CELSO

ELISABETE COMARETTO GABBI

ALEXANDRE MARTINS DOS SANTOS

JOSIANE PEREIRA DA SILVA

FLÁVIA ROBERTA VEZZOSI BIANCHI

RAFAEL FRANCISCO DA ROSA DE ALMEIDA

FATIMA ROSARIA DE SÁ LARA

OTTO FERNANDO BOELTER

TANISE RODRIGUES MALHEIROS

VIVIANE ZORZAN VELASQUES

ELIDA REGINA DA SILVA MACIEL

ALINE EDINILSA PORTO GULARTE DA CONCEICÃO

BRUNA ANTONIO ARRUDA DOS SANTOS

SUILI ZAPPAS

ADEMAR SANTOS DA ROSA

LIANA PAULA BOLSON MILITZ

ASSISTENTE SOCIAL – SANTA MARIA – NEGROS (PRETOS E PARDOS)

JÚLIA APARECIDA COSTA MARTINS FLORES

ANGELA MARIA SOUZA DE LIMA

CONTADOR – SANTA MARIA

CÁTIA RADDATZ

ANDERSON LUIZ VEDUIM BORTOLUZI

EDERSON FERNANDO SPARREMBERGER

GABRIELA HEINZ

JÉSSICA CERVO ZAMBERLAN

CARINA CADAVAL DOS SANTOS

JULIANI KARSTEN ALVES

ANAÍ QUELE GUSE

STEFANNI CASOLA VEBER

RAFAEL ADRIANO NEIS PORTO

MAURI HILGERT ARENHARDT

YVELISE PICCININ

TATIANE MACHADO RIGON

LETÍCIA TESSELE

EDERSON SERGIO VEDUIM BORTOLUZI

CARINE ANDREIA KOCHHAN

CÁSSIO BORDIN FABRA

GUSTAVO SCHAFER SEGATTO

CAMILA KUNZLER KLEIN

VINICIUS MACEDO SILVA

PEDRO HENRIQUE POZZOBON FELIN

ILIANE COLPO

TATIANA SARTURI SIQUEIRA

CARIANE ROSITA AVELLO SCHIRMER

GABRIELA VARGAS BRAIDA

VINICIUS JOSE SCHLINDWEIS IOP

JARDEL ANTONIO DE MARCO

JEAN ALEXANDRE PEZZINI

MARLON AZAMBUJA TRINDADE

ALINE DAIANE GONÇALES FAGUNDES

RICARDO DA ROSA NOGUEIRA

JEFFERSON FLORES SCHMITT

MAURÍCIO UBERTI MACHADO

FERNANDA BORIN NOAL

RAQUEL PROCHNOW

VINICIUS MARQUES BARROCO

ROSANE SOARES DE CARVALHO DUARTE

ALINE PATRICIA MALLMANN SCHEEREN

VICTOR PENTIADO SILVEIRA

ANDRÉA BRUNING STUKER

VAGNER NAYSINGER MACHADO

RODRIGO DOS SANTOS MATHIAS

CAMILA KEGLER

FÁBIO ODAIR SCHIEFELBEIN

MAURICIO MARTINS NUNES

ALINE CORREA DOS SANTOS

MARCO ANTONIO ZANINI

JULIANO MOURA DA SILVA

DAIANE DOS SANTOS FREITAS

CARLA DAIANA MACHADO DE FREITAS

AMILTON JESUS WINKELMANN SOARES

IARA TERESINHA WAGNER

BRUNA AITA BOEMO

DANIELA DA SILVA SCHUSTER

VERÔNICA ROSA LUCION DA CRUZ

KELEN SUIAN DE OLIVEIRA RODRIGUES

EDIANE SERRAGLIO

CAROLINE DIAS

DENICE VARGAS DA SILVA FORGIARINI

PRECILA GARLET STEFANELLO

DIRCEU LUIS CONRAD

ANIELE GENI ALVES PUJOL

JOSIANE TRINDADE DE SOUZA

MARIANE GARLET RUVIARO

FABRICIO BARROS DA LUZ

MARCEL DA SILVEIRA RODRIGUES

JAISER TAPIA

LÍGIA COUTO SALBEGO

LUCIANE BOFF COLLI

MAGDA ADRIANI DE LIMA ZAPPE

DENISE ESPICH

FABIANA ILHA RAIMUNDO

MÁRCIO PREVEDELLO

WAGNER GOMES MÜLLER

MUSEÓLOGO – SANTA MARIA

BERNARDO DUQUE DE PAULA

NATHALIE RODRIGUES BARCELLOS

NARA BEATRIZ WITT

NATÁLIA REICHERT GREFF

MARIA RICKEN DE MEDEIROS

LEILA PEDROZO CAVALHEIRO

ANA RAMOS RODRIGUES

ALINE TAVARES DA SILVA

MARCELO AUGUSTO KICH SCHEFFER

AUGUSTO DUARTE GARCIA

LAIZ DE ALMEIDA DA SILVA

CAMILA RIBEIRO DA SILVA

HELENA THOMASSIM MEDEIROS

MARIANA BOUJADI MARIANO DA SILVA

MICHELINE MEDEIROS MENIN

ISABEL CRISTINA FRANCIONI FERRUGEM

MORGANA DA SILVA CAMARGO

CAROLINE DIAS DE OLIVEIRA

TIAGO GRAULE MACHADO

MUSEÓLOGO – SANTA MARIA – NEGROS (PRETOS E PARDOS)

CAMILA RIBEIRO DA SILVA

PEDAGOGO – SANTA MARIA

ÉLEN HENRIQUES LAGES RODRIGUES

CARMEN ELOÍSA BERLOTE BRENNER

PATRICIA VARGAS DA ROSA

CAMILA BARBOSA DE ARAÚJO MOURA

DANIELE DOS ANJOS SCHMITZ

PATRÍCIA NUNES PEZZINI

MAIARA XAVIER RODRIGUES

NATÁLIA PERGHER MIRANDA

MARIA APARECIDA NUNES AZZOLIN

PATRICIA LUCIENE DE ALBUQUERQUE BRAGAMONTE

LISIANE PAPPIS

VALÉRIA PEREIRA MINUSSI

DULCINEIA LIBRAGA PAPALIA DE TONI

CAMILA FLECK DOS SANTOS

CADIA CAROLINA MOROSETTI FERREIRA

ELIANA DORNELES DE FREITAS

LUCAS VISENTINI

ALINE SCHMIDT

ELEODORA DOS SANTOS LEONARDI

CLAUCIA HELENA SILVA DA SILVEIRA

GIOVANA GIACOMINI BRENDLER

MÁRCIA DA SILVA MACHADO

DAIANA FAGUNDES DE CASTRO

RAFAELA MARTINS POSSER

JOVANELI LARA XAVIER SIQUEIRA DA ROSA

BRUNA FIGUEIREDO DE NEGREIROS

RAQUEL BRIZOLLA WESTPHALEN LOPES

CRISTINE STEIN DE SOUZA

LUCAS BILLO DIAS

JULIA BOLSSONI DOLWITSCH

CLAUDIA MORO BIANCHIN

ALESSANDRA GIULIANI PIMENTA

SILVIA REGINA BASSETO TOLFO

JULIANA HOLLERBACH BEHR

LILIAN MORIM PRATES

EDISON LUIZ PAVÃO BORGES

PRISCILLA LUCENA VIANNA DIAS

MAGDA SCHMIDT

DANIELE CESCA VIEIRA DA SILVA

PAULO ROBERTO CORRÊA GLASORESTER

CAROLINE FABIANE CANDELONI

PATRÍCIA DOS SANTOS ZWETSCH

LIZIANI DEGLINOMINI

AMANDA DE CASSIA BORGES RIBEIRO

DANIÉLA ANTONELLO DELLA MÉA

MELISSA DE MELO GOLART

LAURA BEDIN

ALESSANDRA VENTURINI

TAMIRIS PRISCILA SEVERO MACHADO

GIULHANA MEDIANEIRA FERNANDES COLVERO

DAIANE LANES DE SOUZA

CHAIENE NOGUEIRA COIMBRA BOITA

ADRIANA DE MORAES FERRAO

CAMILA DOS SANTOS TRINDADE

SCHIRLEN JOSIELE DO PRADO LEMES

JULIANA DE AZAMBUJA RIBEIRO TRINDADE

SIMONE RAQUEL ROBAERT

SILVIA CELINA DARDE ORTIZ RIBEIRO

ANA PAULA DE LIMA MARTINS

RODRISSA MACHADO MARCHI

DENISE DA ROSA GIRONDI

FRANCIELE COMAZZETTO BELINAZZO

VERIDIANA PEREIRA DURACZINSKI

RAQUEL CRISTINA FOLETTO

STELA MARIS PALMA DA SILVA

KARINE WEBER

MARILI FLORES D AVILA MOURA

LISANDRA BRIZOLLA VENTURINI

LARISSA DOS SANTOS DUTRA

CARLA LIDIANE FALCÃO LOPES

INDIARA RECH

KARINE JOSIELI KONIG MEYER

PRICILA VESTENA DE LIMA

ROSMÉRI HERMES

DÉBORA FERREIRA LERINA

CLAUDIA MOCELIN REQUIA

CHRISTIANE ARRUA MARIN

LIZ CARLA NAZARIO

REJANE MARIA ECCEL PETEREIT

LIZIANE BELLOTTI PAVIN

DIANA VANDRÉIA DAL SOTO

ROSANA BRETTAS DA SILVA

FERNANDA REPISO SIMON

MARCIELY GUTIERRES DE OLIVEIRA DA SILVA

MARCIA PALMA BOTEGA

SABRINA BAGETTI

THAIS FERNANDA VIANA DOS REIS

VIVIANE URIA CANALES

ANDIARA DEWES

JUSSARA BEATRIS IRION MOREIRA

ALEX ARNILDO KASPER

FERNANDA CANTARELLI

PEDAGOGO – SANTA MARIA – NEGROS (PRETOS E PARDOS)

JOVANELI LARA XAVIER SIQUEIRA DA ROSA

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO – SANTA MARIA

CAMILA SCHULTZ POLLET

THALES EDUARDO RODRIGUES ALPI

RAFAEL DANIEL MUNDT

SUZIANE BORGES DE DAVID

DANIELA ORTIZ DE ANDRADE DE SOUZA

PAULA HÜBNER FREITAS

JOÃO EDUARDO DA SILVEIRA AZEVEDO

FRANCIELE VARGAS DA SILVEIRA

IGOR MACEDO DE BARROS

GUILHERME DOS SANTOS TEIXEIRA

PAULO LEANDRO DE ABREU

DANIEL TORRI SOUZA

DIONES DOS SANTOS GONÇALVES

SÉRGIO LUIZ IVO VIEIRA

LEONARDO MILBRADT PERRANDO

DANIEL DARIVA ELTZ

LETÍCIA SACCOL TOGNY

DOUGLAS GRACIOLI NIELSEN

FELIPE GRIPA MINUZZI

MARCOS GLADIMIR LIMA LACERDA

JOÃO NATAEL HOCH TAVARES

CINTIA GIACOMINI

ROSEMERI DE FATIMA CUSTODIO ALTISSIMO

JUCÉLIA DE LOURDES PEREIRA

SABRINA GOMES DE MEDEIROS

JOCELITO NOBRE DA SILVA

MARCOS ROBERTO RIGHI

DANIELE DA SILVA FLORES

ALINE MARIZANI ZAMBELI URACH

JOÃO VICENTE SOARES DA SILVA

RITA CECCHIN

JORGE LUIZ DE SOUZA MACHADO

CATIA CIBELE DA ROSA PIRES

GISELE PISSOLLATTO DA COSTA

AIRTHON DE LIMA GUERREIRO

RICARDO SILVA BANDEIRA

MÁRCIO AUGUSTO PIROCA DE MOURA

RODRIGO FABIANO NUNES

ANA FLÁVIA FLORES RADDATZ

MARCOS ARCANJO DORNELES BACK

IGOR ALEXANDRE FERRETO TUBINO

CATIELE SCHIO BELLOCCHIO

PATRÍCIA REINKE FRITSCH

DINARA NADAL

DENISE DA SILVA FERREIRA

MAUREN DE OLIVEIRA

JEFERSON RODRIGUES MONTEIRO

VINÍCIUS CREMONESE

ALESSANDRO SILVA DE LIMA

DULCINÉIA ANTUNES DE MELLO DA LUZ

MAURO ABREU TONETO

MACIELA GAI DONÁ

NUIEN FERNANDO VARGAS COSTA

ÉDILA ANDRADE RODRIGUES

WAGNER SAREMBA

CARLA TEIXEIRA MOREIRA

ROSELEI CRISTINA TOMAZONI

SUELEN ROSA DE OLIVEIRA

O resultado está disponível, também, no edital nº 027/2017.