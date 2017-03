"Rastro de fogo" no céu de Santa Maria é desvendado por especialista

Um pássaro? Um avião? 13/03/2017 | 21h08 Atualizada em

O "rastro de fogo" que fez muita gente olhar para o céu em Santa Maria, na noite de domingo, na verdade não se tratava de chama ou meteoro nem de lixo espacial, segundo uma análise feita por Hernán Mostajo, educador, historiador e diretor do Observatório de Astronomia COSMOS, de Itaara. Ele chegou a considerar algumas hipóteses, mas depois de analisar por mais tempo as imagens do fato, concluiu que se tratava de uma aeronave. Segundo ele, era apenas um Boeing da Latam que saiu de São Paulo rumo a Santiago do Chile.

– Hoje pela manhã eu considerei aquelas três possibilidades (ser lixo espacial, ou meteoro ou esse fenômeno de condensação dos gases do avião). Depois, fiz uma análise bem profunda descartando todas elas e confirmando que é um avião mesmo – afirma.

Ele explica que, apesar de aparentar chamas, o avião não estava pegando fogo. Era o reflexo do pôr do sol da parte metálica do avião. Aquele efeito, parecendo que o objeto pegava fogo, segundo Mostajo, nada mais era do que os gases de combustão das turbinas. A química dos gases, junto do reflexo do sol, provocaram a impressão de rastro de fogo.

– Observando as imagens, há uma clara identificação de uma aeronave. Aparecem as duas asas e em cada uma tem uma turbina de cada lado e no centro. Na parte de cilindro, é o reflexo solar – defende o especialista.

Ainda, segundo Mostajo, a impressão de que o objeto está caindo é apenas por causa do ângulo que a imagem foi capturada.