Quem são os 80 sortudos que vão participar de uma sessão exclusiva de "A Bela e a Fera"

O aguardado A Bela e a Fera estreou nos cinemas na última quinta-feira. Em Santa Maria, uma promoção do Clube do Assinante do Diário de Santa Maria vai levar 80 sortudos para assistir ao filme com um acompanhante em uma sessão exclusiva e sem pagar um tostão.

Eles foram os 80 primeiros sócios que acessaram o site do Clube do Assinante e geraram um voucher que deu direito a dois ingressos para curtir de pertinho a nova versão do clássico da Disney.



Para retirar os ingressos, os vencedores (veja lista abaixo) devem ir até o cinema do Royal Plaza Shopping, procurar um dos membros do Clube do Assinante, apresentar a carteira de identidade e receber os ingressos. A sessão será na terça-feira, 21 de março, às 19h, no Arcoplex Cinemas do Royal Plaza Shopping (Av. Dores, 305). Mais informações: (55) 3220-1885.

Sócios do Clube do Assinante contemplados com dois ingressos cada:

1. Rafael Carlesso Trindade

2. Renita Leal Rossato

3. Marta Helena Dallasta Antunes

4. Larissa de Christo Oliveira

5. Leticia da Cruz Araujo

6. Eduardo Manzoni

7. Wilson Jose de Souza

8. Gilvane Costa Acunha

9. Nara cristina Dotto

10. Evelena M. Weber Stringini

11. Jocelaine Silva Warth

12. Renata Vessozi de Oliveira

13. Sheila Martins Martins

14. Ana Beatriz Teixeira

15. Odete Vani Oliveira de Freitas

16. Anelise Bischoff

17. Andreia Borges da Costa

18. Andre Silva

19. Joziane Belizario Ferraz

20. Rosana Cristina Menca

21. Iara Domingues Epstein

22. Elisabete Oliveira Daniel

23. Luciana Fuzzer Essvein

24. Jacinta Ventura

25. Denise Frigo

26. Karen Cristiane

27. Adriane Braga da Silva Carnelosso

28. Rodrigo Boezzio Greff

29. Fernanda

30. Angélica dos Santos Karsten

31. Maximilian Zanini Schultes

32. Fatima Regina Kopp

33. CutiIvanice Zanini Schultes

34. Melline Ciocheta

35. Tarso Negrini

36. Gustavo Prestes de Lima

37. Elisandra F. Lemberck da Silva

38. Luis Felipe Dias Lopes

39. Carla Correa Flores Pereira

40. William Cavalheiro Deolindo

41. Pabline da Rosa Tolfo

42. Maria Cristina Teixeira da Rosa

43. Franciele Tagliapietra

44. Graziela Aud

45. Débora da Silva Baratto

46. Maurício Veiga de Almeida

47. Luis Roberto

48. Josias Barros Costa

49. Marta Santos

50. Jonatas Frischembruder da Silva

51. Eliane Machado da Silva

52. Nilton Cezar Dutra Gil Dutra gil

53. Sandra Maria Ribeiro

54. Frederico Guilherme Schirmer

55. Mauricio Borges Krewer

56. Fernando Ribeiro

57. Emerson Luiz Marcuzzo Tolio

58. Romualdo dos Santos Menezes

59. Edoardo Pletsch

60. Joana

61. Fernanda Rodrigues Simões

62. Alexandra Martins Fernandes Maier

63. Gustavo Fraga de Andrades

64. Heron Gonzalez Custodio

65. Mirta Peres Verffel

66. Flávio Madruga Vales

67. Rossiana Fantinell de Oliveira

68. Rosa Emilia Ismael da Costa

69. Mario Jaime Kessler

70. Lane Jussara Dias Alves

71. Vanessa Cristiane Pereira Rodrigues

72. Iuri Lammel Marques

73. Ivan Silva

74. Katiele Rauber Brandão

75. Fernando Knoll Deiger

76. Ana Rita

77. Marcos Almeida

78. Nathan Rafael

79. Maíra de Azambuja Ribeiro Trindade

80. Taissa Kulmann

A BELA E A FERA



Sinopse: Moradora de uma pequena aldeia francesa, Bela (Emma Watson) tem o pai capturado pela Fera (Dan Stevens) e decide entregar sua vida ao estranho ser em troca da liberdade dele. No castelo, ela conhece objetos mágicos e descobre que a Fera é, na verdade, um príncipe que precisa de amor para voltar à forma humana.



Direção: Bill Condon / Gênero: Fantasia, musical / Elenco: Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans / Classificação: 10 anos / Duração: 2h09min