Quem são os 77 sortudos que vão participar de uma sessão exclusiva de "Logan"

De graça 06/03/2017 | 19h41 Atualizada em

O aguardado Logan estreou nos cinemas na última quinta-feira. Em Santa Maria, uma promoção do Clube do Assinante do Diário de Santa Maria vai levar 77 sortudos para assistir ao filme com um acompanhante em uma sessão exclusiva e sem pagar um tostão.

Cineclube Lanterninha Aurélio apresenta Ciclo Mulheres na História



Eles foram os 77 primeiros sócios que acessaram o site do Clube do Assinante e geraram um voucher que deu direito a dois ingressos para curtir de pertinho o novo filme do Wolverine.



Veja opções de onde comer e se divertir em Santa Maria



Para retirar os ingressos, os vencedores (veja lista abaixo) devem ir até o cinema do Royal Plaza Shopping, procurar um dos membros do Clube do Assinante, apresentar a carteira de identidade e receber os ingressos. A sessão será na terça-feira, 7 de março, às 19h, no Arcoplex Cinemas do Royal Plaza Shopping (Av. Dores, 305). Mais informações: (55) 3220-1885.

Curta a página do Facebook do Clube do Assinante para conferir mais promoções!

Sócios do Clube do Assinante contemplados com dois ingressos cada:

1. Adriane Braga Da Silva Carnelosso

2. Aline Faverzani Drago

3. Amanda Zancanaro

4. Amilton Santos De Lima

5. Ana Emilia Maixner

6. Angélica Dos Santos Karsten

7. Antonio Carlos Bittencourt

8. Benilda Zancanaro

9. Benonio Terra

10. Carla Centuriao

11. Carlos Roberto Ramos De Oliveira

12. Cícero Graciano Dos Santos

13. Clara Helena Quoos Flores

14. Clarinda Aparecida F Brasil

15. Denise Ceron Viero Verffel

16. Eduardo Manzoni

17. Eliane Machado da Silva

18. Elisabete Oliveira Daniel

19. Elisabeth Roballo Ramos

20. Eni Teresinha Anchieta Taborda

21. Evelena M Weber Stringini

22. Fatima Regina Kopp Cuti

23. Fernanda Ronssani De Figueiredo

24. Fernando Knoll Deiger

25. Filipe Andrews Nunes Erbe

26. Franciele Tagliapietra

27. Giovana Oliveira

28. Gustavo Fraga De Andrades

29. Humberto Prates Gonçalves

30. Jaceny Bello Favarin

31. Jacinta Ventura

32. Janilson Barboza Da Costa

33. Jaqueline Peixoto Peixoto

34. João Francisco Souza Machado

35. Jóice Soares Tworkowski

36. Jonatan Schaf Dias

37. Josias Barros Costa

38. Joziane Belizario Ferraz

39. Juliano Lopes

40. Karen Cristiane Pereira De Morais

41. Larissa De Christo Oliveira

42. Leticia Da Cruz Araujo Araujo

43. Luciana Betat Basilio

44. Luís Antônio Richter

45. Luis Felipe Dias Lopes

46. Maiquel Rosauro

47. Marcio Leandro Baelz da Silva

48. Marcos Almeida

49. Mariani Machado Figueiredo

50. Marta Helena Dallasta Antunes

51. Matheus Ronssani De Figueiredo

52. Mauricio Borges Krewer

53. Maurício Trevisan

54. Maurício Veiga De Almeida

55. Nara Cristina Dotto

56. Patricia Avena De Borba

57. Patrícia De A Carilo Loro

58. Paula Biazus

59. Pedro Henrique Lopes Cassol

60. Quelen Berto

61. Rafael Carlesso Trindade

62. Renata Vessozi De Oliveira

63. Renita Leal Rossato

64. Roberto Nascimento Peixe

65. Rodrigo Boezzio Greff

66. Rodrigo Portella

67. Rogerio Fossati Rodrigues

68. Rogério Loro

69. Rossiana Fantinell De Oliveira

70. Rui Alberto Aguirre Fonseca

71. Simone Fronhofer

72. Tafarel Balzan De Oliveira

73. Taissa Kulmann Werlang

74. Tarso Negrini

75. Tiago Guedes

76. William Cavalheiro Deolindo

77. Wilson Jose De Souza Souza





SOBRE O FILME

Em 2029, Logan (Hugh Jackman) ganha a vida como chofer de limousine, para cuidar do nonagenário Charles Xavier (Patrick Stewart). Debilitado fisicamente, esgotado emocionalmente, ele é procurado por Gabriela (Elizabeth Rodriguez), uma mexicana que precisa da ajuda do ex-X-Men. Ao mesmo tempo em que ele se recusa a voltar à ativa, Logan é confrontado por um mercenário, Donald Pierce (Boyd Holbrook), interessado na menina Laura Kinney / X-23, sob a guarda de Gabriela.



LOGAN

Horários _ Arcoplex Royal 2 (dublado) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (14h e 16h30min) e Arcoplex Royal 2 (legendad0) qui, sex, sab, dom, seg, ter, qua (19h e 21h30min)

Direção _ James Mangold

Gênero _ Ação

Elenco _ Hugh Jackman, Patrick Stewart, Dafne Keen

Classificação _ 16 anos

Duração _ 2h 17min