Quais são os 27 cursos que oferecem vagas na 3ºchamada da UFSM

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) realiza, neste sábado, a terceira chamada oral da lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).



São 113 vagas para 27 cursos dos campi Santa Maria, Cachoeira do Sul, Frederico Westphalen, Palmeira das Missões e Silveira Martins.



AS VAGAS POR CAMPI

Cachoeira Do Sul – 7 vagas

– Engenharia Agrícola: 2

– Engenharia Elétrica: 1

– Engenharia Mecânica: 4

Frederico Westphalen – 30 vagas

– Engenharia Florestal: 14

– Jornalismo: 9

– Relações Públicas: 7

Palmeira das Missões – 13 vagas

– Administração / Diurno: 10

– Zootecnia: 3

Santa Maria e Silveira Martins – 63 vagas (Cursos que serão desenvolvidos no campus Santa Maria)

– Agronegócio: 1

– Arquitetura e Urbanismo: 2

– Ciência da Computação / Bacharelado: 1

– Ciências Econômicas / Diurno: 2

– Ciências Sociais: 1

– Direito / Diurno: 1

– Engenharia Aeroespacial: 1

– Filosofia / Bacharelado Noturno: 4

– Geografia / Bacharelado: 8

– Geografia / Licenciatura Plena: 4

– Geoprocessamento Tecnologia: 3

– Gestão Ambiental / Curso Superior de Tecnologia: 3

– Gestão de Turismo / Curso Superior de Tecnologia: 8

– Letras / Português e Literaturas / Bacharelado: 1

– Matemática / Bacharelado: 2

– Medicina: 2

– Meteorologia / Bacharelado: 5

– Química / Bacharelado: 1

– Química / Licenciatura Plena: 13

A CHAMADA

Os candidatos dos cursos disponibilizados devem comparecer neste sábado, no Auditório Multiuso, localizado ao lado da Reitoria do campus Camobi (Avenida Roraima, 1.000), em Santa Maria. Confira quem são os candidatos neste lista.

A documentação que deverá ser entregue está disponível no edital número 022/2017. O chamamento acontece apenas na parte da manhã. Os portões abrem às 8h30min e fecham às 10h. A chamada oral inicia às 10h01min.

Após o fechamento dos portões, não será permitido o ingresso de candidatos no auditório, e os presentes permanecem no salão até o final da chamada de seu curso.

Os candidatos indeferidos em chamadas anteriores e os que já confirmaram vaga não devem comparecer ao Auditório Multiuso.



NOVAS CHAMADAS?

A universidade havia informado que não teria mais chamadas pelo Sisu, mas, segundo o coordenador de Planejamento Acadêmico da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), Jerônimo Tybusch, a decisão foi deliberada porque vagas para cursos concorridos, como Medicina, ainda estão abertas.

Jerônimo, que também é responsável institucional pelo Sisu na UFSM e presidente da Comissão de Seleção e Ingresso, comenta que a preocupação da instituição de Ensino Superior é o período avançado do semestre, que completará 25% no dia 7 de abril. Ele também diz que o atraso na divulgação das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dificultou o andamento das chamadas.

– Com as duas chamadas anteriores, nós preenchemos cerca de 97% das vagas do Sisu, o que é bastante satisfatório, mas, como temos estas vagas que não podem ficar abertas, vamos fazer mais esta chamada – comenta.

O professor não descarta a possibilidade de uma quarta chamada, caso seja necessário. Contudo, Jerônimo acredita que as vagas serão preenchidas neste sábado.