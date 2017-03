Projeto da Unifra ajudará endividados a renegociarem débitos e a organizarem suas contas

Santa Maria 01/03/2017 | 20h34 Atualizada em

Aquelas pessoas que estão em situação de endividamento e que tenham interesse em negociar as dívidas voltam a ter oportunidade por meio de uma iniciativa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. A primeira reunião do Projeto de Prevenção e Tratamento do Superendividamento ocorre em 4 de abril, às 14h30min, no prédio 8 da Unifra (Av. Rio Branco, 639, sala 301). A proposta é vinculada à supervisão de estágio em Direito do Consumidor, coordenado pelo professor Vitor Hugo do Amaral Ferreira, e está na 9ª edição.

Os interessados em participar devem ir no dia da primeira reunião. Não há limite de vagas. No encontro de acolhimento, será apresentada a proposta do projeto e haverá entrevista individual com os consumidores a fim de entender quem são os credores e o montante da renda, por exemplo.

Em 2 de maio, serão marcadas audiências de conciliação entre consumidores e credores com a ideia de ter acordo, recompor o crédito e reorganizar a situação financeira. No ano de 2016, 168 pessoas foram atendidas e encaminhadas para audiências que resultaram na negociação dos débitos.

Conforme o professor Vitor Hugo, os consumidores também serão incentivados a participar de ações que envolvem acadêmicos dos cursos de Psicologia, Serviço Social e Ciências Econômicas. A intenção é que, a partir de um trabalho de educação financeira, não voltem a acontecer situações de superendividamento. As próximas reuniões ocorrerão em 4 de maio e 13 de junho.

Informações: (55) 3217-1286.

