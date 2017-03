Prefeitura diz que não recomendava Cascata do Mezzomo como área de banho

Silveira Martins 02/03/2017 | 13h43 Atualizada em

A Polícia Civil segue investigando as quatro mortes na Cascata do Mezzomo, que aconteceram em 19 de fevereiro.



Na tarde desta quarta-feira , a prefeitura de Silveira Martins respondeu, por meio de ofício, a solicitação do delegado André Diefenbach.



Segundo a prefeitura, também por meio de ofício, a cascata não tem alvará ou licenças de exploração junto ao poder público:



"Informamos que a Cascata do Mezzomo, localizada na Val Feltrina, não possui alvará e/ou licença de exploração fornecida pela Prefeitura Municipal. O referido local foi divulgado como forma de fomento turístico, especificamente, durante o Festival da Uva e das Águas que aconteceu entre 4 e 12 de fevereiro. Mesmo nesse período, cabe ressaltar que em nenhum meio de comunicação, impresso ou falado, foi divulgado como local de banho. Ressaltamos que trata-se de um espaço privado".



A reportagem tentou contato com o prefeito de Silveira Martins, mas nenhum telefone dele foi disponibilizado por sua assessoria.

