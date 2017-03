Prefeitura de Santa Maria tem R$ 5 milhões para gastar com iluminação

Conta de luz 24/03/2017 | 17h57 Atualizada em

Em tempos de crise de arrecadação pelas diferentes esferas do poder público, é raro encontrar uma conta no positivo. Mas é esse o caso do Fundo Municipal para Custeio da Iluminação Pública (Fumcip), que recolhe a contribuição paga pelos consumidores de energia elétrica em Santa Maria na conta residencial ou comercial, mas que é destinado para a prefeitura.

Conforme dados informados pela Secretaria Municipal de Finanças, o saldo é de cerca de R$ 5 milhões (confira abaixo), valor que deve ser aplicado na manutenção e na expansão da rede de iluminação urbana e rural.

Uma parte do que é cobrado dos consumidores é destinada à empresa terceirizada Eon, contratada para fazer reparos nos postes, luminárias e fios, inclusive trocando lâmpadas quebradas ou queimadas em Santa Maria. As empresas Cervale, Celibi, Nova Palma Energia, Celetro e RGE, que detêm contratos para consertos da rede no interior do município, também recebem repasses do fundo.

Mas uma parcela desse valor tem ficado na conta e deverá ser usada para ampliar a cobertura dos postes de iluminação na cidade e no campo. Em que regiões de Santa Maria será feito o investimento, contudo, ainda não está definido.

O secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Paulo Roberto Almeida Rosa, afirma que a equipe da pasta já começou a fazer um levantamento das demandas por iluminação nos diferentes locais de Santa Maria, na zona urbana e na rural. A intenção é mapear onde é prioritário o investimento e planejar a instalação dos postes em conjunto com outras secretarias de município, como a Mobilidade Urbana e a Estruturação e Regulação Urbana.

– Tudo vai ser planejado, com base na legalidade e no interesse público. Estamos identificando as verdadeiras e legítimas necessidades, e a expansão será bem discutida. Não vamos simplesmente atender o pedido deste ou daquele vereador. A expansão deve ser bem estruturada, porque gera um ônus ao contribuinte – afirma Almeida Rosa.

O secretário de Infraestrutura informou, ainda, que o valor disponível no Fumcip deve custear a compra de equipamentos, luminárias e veículos adaptados para a secretaria poder melhorar os serviços que presta na manutenção da rede, conforme as suas atribuições.

Economia

Durante o ano de 2016, o Fumcip arrecadou mais de R$ 9 milhões. Repasses e pagamentos resultaram em um saldo positivo de R$ 4,5 milhões em 31 de dezembro. Com o que sobrou e o que foi arrecadado em janeiro e fevereiro deste ano, o valor chegou a R$ 5.088.548,59 em 28 de fevereiro.

Conforme a Secretaria de Finanças, a economia dos recursos é fruto da gestão do fundo, em que vários fatores contribuíram para a poupança: a troca das empresas responsáveis pela manutenção e a substituição das lâmpadas por modelos mais eficientes, entre outros.

A lei que criou a Contribuição para a Iluminação Pública (CIP) e o Fumcip, em 2009, estabelece que o valor deve ser usado no ¿custeio do serviço de iluminação pública, que compreende a iluminação de vias, logradouros, terrenos e demais bens públicos, a instalação, a manutenção, o melhoramento e a expansão da rede de iluminação pública¿. Isso pode ser feito diretamente pela prefeitura ou por meio de empresas terceirizadas.



Vereadores querem melhorias na prestação do serviço´



A Câmara de Vereadores tem, no momento, uma comissão especial para tratar do tema da iluminação pública. O grupo tem recebido representantes de diferentes instituições envolvidas no assunto para sugerir melhorias no serviço.

Uma das conclusões da comissão é que, entre as causas de ruas que ficam até meses sem iluminação está a substituição de postes pela RGE. A companhia tem adotado um modelo que não comporta a instalação das luminárias. Este será um dos temas que deve receber sugestões dos vereadores.

O presidente da comissão, Valdir Oliveira (PT), pretende encerrar os trabalhos e entregar o relatório da comissão em meados de abril – veja abaixo a agenda de reuniões.

– Uma de nossas medidas é buscar recompor e mobilizar novamente o Conselho Fiscal do Fumcip, que é formado por representantes de diferentes entidades, mas não se reúne há muito tempo. É importante que esse conselho esteja atuante, para fiscalizar a aplicação do fundo e contribuir para as melhorias do serviço – afirma Valdir.



Calendário de audiências

A partir de segunda-feira, os vereadores receberão a comunidade da zona urbana para debater a prestação do serviço de iluminação pública. Confira a agenda:



- Segunda-feira, às 19h – No CTG Os Araganos, na Região Norte

- Quarta-feira, às 19h – No CTG Estância do Jarau, na Região Oeste

- Sexta-feira, às 19h – Na escola Caic Luizinho de Grandi, Região Sul

- 5 de abril, às 14h30min – Audiência pública, na Câmara de Vereadores