Por falta de verbas, Ultramaratona 24h não será realizada este ano em Santa Maria

Desfalque 15/03/2017 | 19h49 Atualizada em

O grande desfalque no calendário da União dos Corredores de Rua de Santa Maria neste ano será a Ultramaratona 24 horas, que seria realizada em maio. A competição era a única deste tipo no Estado e uma das mais antigas do país. Segundo o presidente da entidade,Marcos Almeida, o grande problema foi a falta de apoio financeiro.

Nos últimos dois anos, durante as provas, houve temporais, boa parte da estrutura teve avarias. Além disso, um dos organizadores da competição, que atuava de forma voluntária, foi embora. E o custo para contratar alguém responsável por toda logística de alimentação e cuidado dos atletas sairia muito caro.

Conforme Almeida, a Ultramaratona do ano passado custou R$ 20 mil. Para este ano, estava orçada em R$ 25 mil. A competição foi cancelada em janeiro, quando já contava com 40 inscritos, que pagaram R$ 450 de inscrição. Os valores foram restituídos. O presidente da URCSM explica que a antecedência é necessária porque a Ultramaratona exige um planejamento e uma infraestrutura muito grandes.

– É difícil achar alguém que comande tudo sem interesse financeiro. Porto Alegre, por exemplo, conseguiu fazer essa prova só dois anos. Já estamos nos organizando para fazer no ano que vem, porque temos que comprar muitas coisas, como 750 cones, por exemplo. Ficamos tristes, porque é uma prova que só traz atletas de ponta – lamenta Almeida.

A UCRSM conta, atualmente, com 179 sócios. Eles pagam R$ 35 por ano. O montante, é, ao final do ano, distribuído entre os próprios sócios de acordo com a colocação deles em um ranking interno a partir das suas colocações nas corridas da temporada. Quem tiver interesse em fazer parte da entidade deve entrar em contato pelo telefone (55) 3212-5945.