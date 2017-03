Polícia usa imagens para identificar os falsos funcionários de bancos

Investigação 07/03/2017 | 18h06 Atualizada em

Pelo menos quatro pessoas foram vítimas de um golpe aplicado por pessoas que se passam por funcionários de banco para atender clientes em Santa Maria. Enquanto a pessoa que se passa por funcionário ajuda um cliente a fazer uma operação, ele troca o cartão da vítima por outro e usa o cartão para fazer saques e compras.

Foto: Germano Rorato / Agencia RBS

Banco alerta: funcionários de agência nunca pedem senha aos clientes



A Polícia Civil está investigando todos os casos que foram denunciados. De acordo com o delegado Carlos Alberto Dias Gonçalves, titular da 1ª Delegacia de Polícia (1ª DP), os golpes teriam acontecido em agências do Banrisul e da Caixa Econômica Federal.

A Polícia está colhendo depoimentos de pessoas que foram lesadas com essa prática. A partir da descrição da aparência do suposto funcionário, a investigação tenta identificar os autores do golpe.

Além das descrições, a polícia ainda conta com imagens do circuito interno de segurança das agências. As operações que são feitas com os cartões, como compras e transferências, também devem ajudar a polícia a chegar aos criminosos.

Falsos funcionários de banco trocam cartões de clientes dentro de agências



– Não chega a ser um golpe novo, porém, ele tá sendo aplicado intensamente em Santa Maria. Suspeitamos que se trata de um grupo, não de uma pessoa só – explica o delegado Gonçalves.

Mais uma vítima

Na manhã de segunda-feira, por volta das 10h30min, um idoso de 78 anos foi até a agência do Banrisul que fica na Praça Saldanha Marinho, para retirar um comprovante de sua mulher, necessário para o imposto de renda. Ele usava um caixa eletrônico que deu algum tipo de problema. Nesse momento, um falso funcionário se ofereceu para ajudar a concluir a operação.

Quando o idoso chegou em casa e foi devolver o cartão para a mulher, percebeu que era de outra pessoa. O cartão foi bloqueado, mas, antes disso, todo o valor que havia na conta, que não foi informado, foi sacado.