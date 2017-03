PM que atirou em colega é conduzido ao Presídio Militar

São Gabriel 10/03/2017 | 18h53 Atualizada em

O policial militar de 43 anos que atirou contra um colega dentro do quartel, na cidade de São Gabriel, teve prisão preventiva decretada no começo da tarde desta sexta-feira, pela Justiça Militar de Santa Maria.

Foto: Márcio Vaqueiro / Divulgação

Com a prisão preventiva decretada, ele foi encaminhado, ainda nesta sexta-feira, ao Presídio Militar, em Porto Alegre. A Justiça Militar, que investiga o caso, tem até 20 dias para concluir o inquérito.

PM é preso após balear colega dentro de quartel em São Gabriel



Na tarde de quinta-feira, o 3º sargento teria atirado contra o também 3º sargento depois de um desentendimento entre os dois dentro do 4º Esquadrão da Brigada Militar. Ele teria atirado duas vezes contra o colega, e um dos disparos atingiu o tórax do PM. O policial militar que atirou foi imobilizado por outros colegas, e o que ficou ferido foi encaminhado ao Hospital Santa Casa de Caridade. Ele deixou a CTI nesta sexta-feira e ainda se recupera do ferimento.

O comandante do 4º Esquadrão da Brigada Militar, capitão Rafael Assis Brasil Ramos Aro, explica que a discussão foi motivada por um problema particular entre os dois:

– Eu ainda não ouvi o policial que ficou ferido, mas parece que os dois têm um problema particular entre eles. Eu prefiro não dizer o que é para não expor a vida pessoal deles. Até então, eu desconhecia o problema.