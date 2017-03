Pilotos de Santa Maria enfrentaram a chuva e o barro na etapa de abertura do Brasileiro de Velocross

Dada a largada 14/03/2017 | 13h07 Atualizada em

A cidade de Lapa, no Paraná, recebeu a etapa de abertura do Campeonato Brasileiro de Velocross, durante o fim de semana, entre o sábado e o domingo. E entre os competidores, três pilotos representaram Santa Maria. Fernando Sanches, 48 anos, atual bicampeão nacional da categoria VX4 importada (acima de 40 anos), não conseguiu um bom desempenho e concluiu a prova na 15ª posição. No treino cronometrado, ele levou uma punição e teve de largar atrás de 30 motos. Fora isso, segundo ele, as condições da pista também atrapalharam.

Leia mais sobre velocross

— Caiu muita chuva. A categoria VX1, que é a principal, foi cancelada por falta de condições. Um piloto caía a cada curva. Mas isso faz parte. Não podemos mandar no tempo. Precisamos aguentar as adversidades — garante Sanches, que também competiu em outras duas categorias (na VX5, que não é a sua especialidade, ficou em primeiro lugar, e na VX3 terminou em 15º).

Fernando Sanches é bicampeão brasileiro de velocross



Na categoria força livre nacional, Jórdan Martini, 22 anos, ficou 6º lugar. O terceiro representante da cidade, Jader Martini, 16 anos, concluiu a corrida fora da zona de classificação da categoria 230cc pró. O trio de Santa Maria representa a equipe Auto Giro Veículos/Terra Grãos Corretora.

A próxima etapa do Brasileiro de Velocross será em 9 de abril, em Canoinhas, Santa Catarina.