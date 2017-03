Pedro Pavan: "Recompensa para quem sempre trabalhou com humildade e dedicação"

Opinião 26/03/2017 | 11h00 Atualizada em

Na edição da última quarta-feira, o Diário ¿mancheteou¿ a maior conquista do esporte de Santa Maria neste primeiro trimestre. O Ministério do Esporte, por meio da Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa), anunciou o investimento de R$ 430 mil para desenvolver um novo programa de base da canoagem velocidade, na barragem do DNOS, no Bairro Campestre.

Ministério Público anuncia R$ 430 mil para a canoagem

Isso é resultado de um esforço de mais de 15 anos da Associação Santa-Mariense de Esportes Náuticos (Asena). Um sonho que virou realidade, primeiro com a criação do projeto social Remar, depois com a participação de Gilvan na Olimpíada e, por último, o reconhecimento desse trabalho, sempre pautado na humildade, na perseverança e sem tentar passar por cima de ninguém ou desprestigiar o empenho de outros esportes.

Não é politicagem. A Asena e a família Ribeiro estão colhendo os frutos do seu empenho. Agora, resta-nos acompanhar e cobrar para que esse investimento chegue o quanto antes à cidade.