Partida entre Pelotas e Inter-SM pela 7ª rodada da Divisão de Acesso tem nova data

Inter-SM empatou em 0 a 0 com o Avenida no domingo, na Baixada

O Pelotas solicitou à Federação Gaúcha de Futebol (FGF) a mudança de data da partida contra o Inter-SM, na 7ª rodada da Divisão de Acesso. O jogo, que estava marcado para o próximo domingo, às 16h, na Boca Lobo, será realizado na segunda-feira, às 20h, no mesmo estádio.

O confronto terá a estreia do novo comandante do Pelotas, o técnico Marcelo Mabília, que substitui Marcelo Rospide.

O Inter-SM vem de um empate em 0 a 0 com o Avenida, em Santa Maria. Já os pelotenses derrotaram o São Gabriel por 2 a 1, no Estádio Sílvio de Faria Corrêa, no último domingo. O clube alvirrubro ocupa a 3ª posição do Grupo A, com 9 pontos, o mesmo número de Aimoré e Avenida, que estão à frente no saldo de gols.

O Pelotas, que entra em campo nesta quinta-feira, contra o Guarani-VA, em jogo atrasado da 2ª rodada, em Venâncio Aires, é o 4º colocado, com 8 pontos.