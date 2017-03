Obras no Trevo do Castelinho devem ficar prontas até maio 

Duplicação 30/03/2017 | 09h49 Atualizada em

Em meio ao repasse insuficiente de verbas e expectativa da população, as obras de duplicação de duas das principais rodovias de Santa Maria, a BR-158 e a BR-287, não estão nem na metade. O serviço que começou em dezembro de 2014 e tinha previsão de término em dezembro deste ano, acumula atrasos.



No lote 1, entre o Trevo do Castelinho e o Trevo da Uglione, foram investidos R$ 51 milhões. Já no lote 2, entre o Trevo da Uglione e a ponte sobre o Arroio Taquara, outros R$ 63 milhões. Para este ano, o Orçamento Geral da União prevê R$ 74 milhões, o que ainda não será suficiente para manter um ritmo ideal de trabalho.

Segundo informado pela assessoria de comunicação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), até o momento, apenas 40 % das obras previstas no projeto da Travessia Urbana foram executadas.

Contudo, equipes seguem em atividade e quem passa pelos trechos já percebe a evolução de algumas estruturas.

Uma delas, é no viaduto de acesso ao Bairro Tancredo Neves. Conforme cronograma do Consórcio Travessia, em conjunto com a UL de Santa Maria, estão sendo içadas 10 vigas no local. Até o final do mês de abril, outras 10 devem ser colocadas, concluindo o lado esquerdo do viaduto. Cada estrutura de concreto mede 33 metros e pesa 67 toneladas. A construção deve eliminar o cruzamento com a rodovia que existe atualmente e, junto de uma rótula alongada, facilitar o acesso ao Distrito Industrial.

Foto: Gabriel Haesbaert / NewCo DSM

Nas pontes sobre os arroios Taquara e Ferreira, próximo à Ulbra, foram lançadas as vigas das novas pontes. O próximo passo é a ferragem e a concretagem das estruturas, o que pode viabilizar a pavimentação dos trechos ainda neste ano.

Já no viaduto da Duque de Caxias, além dos pilares, vigas também serão instaladas. Segundo o Dnit, e todo o planejamento é feito de modo que diminuam os transtornos no trânsito e, ao mesmo tempo, garantam segurança aos usuários da rodovia.

Conforme um funcionário de um dos postos de combustíveis próximo ao Trevo do Castelinho, local de grande fluxo de veículos e uma das principais vias ao Bairro Camobi, uma reclamação dos motoristas é da escuridão do local. O Dnit informa, porém, que já foram instalados postes de iluminação do Castelinho até o Trevo da Uglione. O local, que já está com 76% dos serviços executados, deve ser concluído em maio.

O Dnit não dá prazo exato, mas é mais provável que a duplicação dos 14,5 km, com investimento total de R$ 309 milhões, possa ser concluída até o final de 2018 ou 2019.

Por meio da assessoria foi informado que ¿a abertura de novas frentes, bem como a conclusão dos serviços dependem do volume de liberação de recursos pelo Governo Federal. O Dnit trabalha com dinâmica de concluir frentes que estão em andamento, beneficiando a comunidade local. Conforme liberação de verbas, novos serviços são executados¿.

Polícia rodoviária faz alerta sobre o trânsito

Alguns pontos dos 14,5 km que compreendem as obras de duplicação exigem mais atenção dos motoristas, conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Entre eles o acesso ao Bairro Tancredo Neves, na altura do km 250 da BR- 287, e o entroncamento da Avenida Maurício Sirotski Sobrinho com a BR-287.

Foto: Gabriel Haesbaert / NewCo DSM

Héder Vieira Macedo, chefe da delegacia da PRF em Santa Maria, salienta:

– Não existe obra sem transtorno e as queixas dos condutores têm sido mínimas. A PRF vem trabalhando junto com engenheiros e técnicos que fazem as obras de duplicação com melhorias na parte da sinalização e segurança, seja com placas e com algum quebra-molas. Mas, contamos com a ajuda da população e orientamos para que os condutores reduzam a velocidade, redobrem os cuidados nas rotatórias e nas vias laterais, já que nem todas estão liberadas.

Denúncias, sugestões ou informações podem ser feitas 24 horas pelo telefone (55) 3221-8277.