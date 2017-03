Morre a presidente da Escola de Samba Unidos do Itaimbé

Carnaval de luto 01/03/2017 | 14h51 Atualizada em

Morreu, na manhã desta quarta-feira, aos 59 anos, a presidente da Escola de Samba Unidos do Itaimbé, Vanilda Bolzan de Pelegrini. De acordo com Vera Pinto, secretária da escola de samba, há alguns anos Vanilda realizava o procedimento de reposição de ferro no organismo mensalmente. Nesta terça-feira, ela teria se submetido a exames e à reposição, porém, teria havido uma complicação no procedimento e ela não resistiu.



Além de presidente da agremiação carnavalesca, Vanilda era enfermeira e atuava no Hospital Universitário de Santa Maria (Husm). Ela era casada com Pedro Pelegrini e tinha duas filhas, uma de 24 e outra de 8 anos.



Leonardo Ribeiro, presidente da Associação Aliança Pelo Samba, estava em uma viagem e decidiu retornar a Santa Maria após saber do falecimento de Vanilda. Segundo ele, a notícia foi uma surpresa para todos os que atuam no meio carnavalesco na cidade.

– O mundo carnavalesco perde muito com essa notícia. Ela era uma pessoa empreendedora que renovou o Carnaval na nossa cidade – informou Ribeiro.



O velório de Vanilda será realizado a partir das 16h30min, na capela 6 do Hospital de Caridade, e o sepultamento está previsto para as 10h de quinta-feira, no Cemitério Ecumênico Municipal.