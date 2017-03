Lojas de shopping oferecem descontos de até 70% 

Economia 08/03/2017 | 20h23 Atualizada em

Mais de 50 lojas do Santa Maria Shopping participam, neste final de semana, de mais uma edição do Bazar - um final de semana de promoções e descontos. Além da promoção, a iniciativa conta com apresentações artísticas no Calçadão e no shopping.

Bazar do Santa Maria Shopping, no Calçadão, reunirá lojas de vestuário, calçados, eletrônicos e enxovais Foto: SM Shopping / Divulgação

Serão ofertados descontos de 30% a 70%. As lojas que participam do Bazar funcionarão no sábado e no domingo, das 9h às 20h. De acordo com a assessoria de marketing do shopping, roupas, calçados, eletrônicos e enxovais devem ser comercializados. As mercadorias em promoção fazem parte de coleções atuais, não se tratando de ponta de estoque.

A ideia deve aumentar o movimento no Calçadão e no shopping, além de impulsionar as vendas, uma estratégia que beneficia os lojistas e também consumidores.