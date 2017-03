Incêndio atinge cerealista e queima parte do arroz estocado

Incêndio 27/03/2017 | 11h18 Atualizada em

Um incêndio atingiu uma cerealista na madrugada desta segunda-feira, em Santa Margarida do Sul, na Região Central. As chamas começaram em um secador de arroz, por volta das 3h30min.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de São Gabriel, que atendeu a ocorrência, ainda não se sabe a causa do acidente na Cerealista Steckel, mas o secador opera em alta temperatura. Cerca de 100 sacas de 50kg de arroz em cada uma foram queimadas.

As chamas foram contidas pelos bombeiros, e ninguém ficou ferido.