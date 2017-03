Homem é assassinado com seis tiros em Santa Maria

12º homicídio do ano 16/03/2017 | 09h57 Atualizada em

Um homem foi assassinado no início da manhã desta quinta-feira, em Santa Maria. O crime aconteceu por volta das 7h30min, na Rua João de Barro, na Vila Maringá.

De acordo com informações da Brigada Militar, Aurio Silva Correa, de 34 anos, foi alvejado com 6 tiros no tórax e no abdômen. Ele chegou a ser socorrido pela família e encaminhado ao Hospital Universitário de Santa Maria, mas chegou sem vida ao local.

Segundo a polícia, o suspeito já havia baleado a vítima em outra ocasião. A Polícia Civil de Homicídios investigará o caso.