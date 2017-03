Greve dos professores pode terminar na sexta-feira

Rede estadual 27/03/2017 | 20h43 Atualizada em

Os professores e funcionários de escolas estaduais do 2º Núcleo do Cpers decidiram, em assembleia na tarde desta segunda-feira, pela suspensão da greve a partir de sexta-feira. A proposta é substituir a mobilização por tempo indeterminado, iniciada em 15 de março, pela concentração de forças junto com outras categorias em paralisações pontuais em dias de votações na Assembleia Legislativa, em Porto Alegre, e no Congresso Nacional, em Brasília.



Enquanto o encontro ocorria no Instituto de Educação Olavo Bilac, a movimentação de alunos nas quadras e no prédio principal dava o tom do que tem sido a greve nas escolas da cidade: muito mais parcial do que total. A assembleia reuniu 120 pessoas, segundo ata de assinatura dos participantes. Praticamente a totalidade era de Santa Maria. O número representa menos de 3% dos filiados do 2º Núcleo, que abrange 4.454 professores e funcionários de 89 escolas estaduais de 18 municípios da Região Central. Aliás, a baixa adesão à greve foi citada pela maioria dos professores que utilizaram o microfone para se manifestar.

– Infelizmente, nossa greve não ganhou corpo. O que temos que avançar é na construção de atividades para mobilizar a categoria. Se aprovado o fim da greve no dia 31, que se fortaleçam os atos nacionais – opinou a professora Maíra Couto, da Maria Rocha, em crítica explícita à falta de ações promovidas pelo sindicato durante os 12 dias de greve.

O fato é que as ações realizadas pelo sindicato – as reuniões do comando de greve, as visitas nas escolas, as caminhadas e a divulgação de material informativo – não repercutiram na categoria da mesma forma que em anos anteriores.

– Temos 45% da categoria parada, esse é um percentual muito baixo para Santa Maria – lamentou Dartagnan Agostini, vice-diretor do 2º Núcleo.

No momento das avaliações, docentes das principais escolas estaduais do município, em quantidade de alunos, professores e funcionários, que estavam presentes, confirmaram o que os dirigentes haviam adiantado.

– O que escutamos na base é que na greve por tempo indeterminado não há adesão. O que não quer dizer que não tenhamos que nos mobilizar. A proposta é construir grandes pontos de manifestação quando pacotes forem à votação no Estado e em Brasília – declarou a professora Giane Lara, do Olavo Bilac.

Em sua manifestação, a diretora da Maria Rocha, Cleonice Fialho, defendeu que as discussões sobre as políticas envolvendo a educação continuem ocorrendo no âmbito da comunidade escolar, inclusive, envolvendo pais e alunos:

– Já tivemos tempos muito melhores de discussões, no Cpers e nas escolas.

A decisão desta segunda-feira será levada para a assembleia-geral do Cpers na sexta-feira, no Ginásio Gigantinho, na Capital, às 13h30min. No encontro, a categoria irá decidir pela continuação ou fim da greve.

– As vezes, é preferível recuar para avançar depois. As avaliações das escolas optam por paradas pontuais em dias de votações – avaliou a diretora do 2º Núcleo do Cpers, Sandra Regio.

Hoje, um grupo vai a Porto Alegre para integrar uma vigília, em frente ao Palácio Piratini, contra a aprovação do pacote de medidas propostas pelo governo estadual e que pode ser colocado, em parte, em votação na sessão da Assembleia Legislativa, a partir das 14h.

– Se o Sartori (governador) legalizar o parcelamento (de salários), quem vai ficar na ilegalidade é o sindicato – disparou o professor Narendranath Martins Costa, do Cilon Rosa, referindo-se ao direito de greve.