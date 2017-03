Feisma deve ser realizada neste ano

Economia 15/03/2017 | 10h02 Atualizada em

A certeza é quase total em relação à realização da Feisma neste ano. Desde 2014, a feira é bienal, mas a atual gestão da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Santa Maria (Cacism) tem o desejo de fazer com que a 30ª edição do evento coincida com a comemoração dos 120 anos da entidade, este ano. A intenção é começar a venda dos estandes aos expositores na próxima segunda.

A dúvida, há até poucos dias, estava sobre as condições de segurança dos pavilhões do Centro Desportivo Municipal (CDM) em relação à proteção contra incêndio. Porém, ao participar de reunião com bombeiros e técnicos da prefeitura, o presidente da Cacism, Rodrigo Décimo, ficou mais tranquilo e otimista:

Menos pessoas foram cadastradas no SCPC em Santa Maria neste ano



– Foi colocado na reunião que as adaptações necessárias são possíveis e até simples de serem feitas. Aquilo que é mais sofisticado tem prazo para adequação. Além disso, a prefeitura se comprometeu a fazer o projeto e a viabilizar essas adaptações, então pudemos concluir que há condições de realizar o evento.

Veja quais alimentos estão mais caros e quais estão mais baratos na cidade



No momento, a Cacism trabalha nos últimos detalhes dos contratos de venda dos espaços de exposição e deve abrir a comercialização na segunda-feira. A data também marca outras iniciativas, como contatos com fornecedores e outros detalhes. A intenção da Cacism é que a feira seja marcada pelo conforto, pela segurança e pela beleza e, para isso, deve investir em novidades.

Outro motivo para realizar a feira neste ano é trazer o evento bienal para os anos ímpares, de forma a não coincidir com anos eleitorais.