Ex-funcionário de loja é indiciado por golpe de R$ 30 mil em Júlio de Castilhos

24/03/2017 | 16h19

O ex-funcionário de uma loja de Júlio de Castilhos foi indiciado nesta sexta-feira por estelionato e falsidade ideológica. Ele é apontado pela Polícia Civil como responsável por golpes em pelo menos quatro vítimas, o que causou um prejuízo de R$ 30 mil a elas.

Conforme a delegada Alessandra Padula, titular da delegacia de polícia de Júlio de Castilhos e responsável pela investigação, o ex-funcionário trabalhava em uma lan house e era comum que clientes fossem até o local para imprimir boletos bancários. As vítimas do golpe buscaram por esse serviço.

– Ele instalou um software no computador que modificava o boleto. Então a pessoa pagava, mas o dinheiro, ao invés de quitar a dívida, era desviado para uma conta privada, que era dessa pessoa – explica Alessandra.

Ela relata que o esquema foi descoberto porque todas as vítimas tinham como ponto em comum a impressão de boletos no estabelecimento. Elas estranharam que a cobrança voltava, mesmo com o pagamento efetuado, razão pela qual buscaram amparo da polícia.

Diante da suspeita, a delegada solicitou a quebra de sigilo bancário do suspeito, e foi assim que se descobriu que o dinheiro era desviado para essa conta. O proprietário da lan house não teve envolvimento no esquema.

Em depoimento, o suspeito disse que uma pessoa teria lhe pago R$ 700 para instalar o software, e que não teria envolvimento no caso. A Polícia Civil, diante das provas, entendeu diferente.

Golpe pode ter mais vítimas



A investigação durou um ano. Durante esse tempo, outras pessoas podem ter sido vítimas, razão pela qual a Polícia Civil solicita que sejam feitos registros na delegacia. É possível tentar reaver o prejuízo por meio de processos judiciais – o inquérito se limita a responsabilizar o suspeito, e não a restituir as vítimas, mesmo quando houver decisão da Justiça (condenação ou não).