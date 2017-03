Está faltando remédio para hemodiálise pelo SUS

Saúde 21/03/2017 | 10h00 Atualizada em

Três vezes por semana, os irmãos Carine, 41 anos, e Josias Gomes do Carmo, 37, acompanham o pai João Carlos do Carmo, 66, nas sessões de hemodiálise na Clínica Renal do Hospital de Caridade Astrogildo de Azevedo. Há pelo menos três meses, além dos cuidados rotineiros (o idoso também faz fisioterapia na Apae), uma preocupação atormenta os jovens e centenas de outros pacientes em tratamento em Santa Maria. É que uma das medicações usadas na hemodiálise, o Noripurum (hidróxido férrico, antianêmico, com aplicação intravenosa), não está sendo fornecido pela 4ª Coordenadoria Regional de Saúde (4ª CRS).



No caso de seu João Carlos, a falta do remédio pode causar uma anemia profunda, segundo Josias, levando o idoso a uma grave piora no quadro de saúde. Ele começou o tratamento com hemodiálise há cinco anos. Em 2013, teve um Acidente Vascular Cerebral (AVC) que o deixou acamado e o deixou ainda mais debilitado. Todo o tratamento é feito pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

– O risco dele (pai) adoecer por falta desse medicamento é muito grande – lamentou o filho.

O médico cirurgião Rafael Pansard, plantonista na Clínica Renal do Caridade, explica que a falta do ferro causa a mesma consequência a todos os pacientes renais em tratamento:

– Todos os pacientes que têm deficiência renal, também têm deficiência de um hormônio produzido pelo rim. Quando introduzimos esse hormônio, mas não tem ferro em quantidade suficiente, o paciente ele não cria hemácias, agravando a anemia, e, com isso, doenças coronarianas, fadiga, falta de ar. Quanto mais tempo ele ficar sem, mais grave a anemia.

Josias é presidente da Associação dos Pacientes Renais e Transplantados de Santa Maria e Região. A entidade representa cerca de mil pacientes da região. Ele conta que a falta do remédio atinge a todos os pacientes que conseguiam o medicamento pelo SUS. Na cidade, os tratamentos ocorrem nas clínicas do Caridade e da Casa de Saúde. Diante da situação dos pacientes, a entidade vai pedir a ajuda da Defensoria Pública do Estado.

Nesta segunda-feira, a 4ª CRS confirmou que não recebe o hidróxido férrico da Secretaria de Saúde do Estado há mais de três meses.

Na tarde desta segunda, o Diário entrou em contato com a Assessoria de Imprensa da Secretaria de Saúde do Estado, questionando a falta do medicamento. A Assessoria disse que estava levantando os dados sobre a questão e que a resposta seria dada hoje.