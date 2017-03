Espetáculo espírita é encenado por voluntário amanhã em Santa Maria

Teatro 24/03/2017 | 10h30 Atualizada em

Atores do grupo Unidos no Amor

Atores do grupo Unidos no Amor Foto: Charles Guerra / NewCoDSM

A Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina realiza, às 19h de amanhã, no Theatro Treze de Maio, a apresentação do espetáculo "As Escolhas de Uma Vida". Dirigida por Maicon Conrad, a peça, que estreou ano passado, é encenada pelo grupo Unidos no Amor, que conta com 16 atores, todos voluntários no Lar.

Coletivo Elas por Elas lança o livro A Nudez do Invisível nesta quinta-feira



A obra, que aborda a espiritualidade e os preconceitos na sociedade, conta a história de uma dominadora senhora feudal que submete seus escravos a constantes humilhações. Porém, é chegado o momento em que volta a reencarnações para lapidar seu espírito.

Lucas Hoffman conta como é escrever humor em tempos de politicamente correto



A peça foi criada pelos próprios atores para divulgar o espiritismo e trabalhar o autoconhecimento. O ingresso para assistir ao espetáculo é 1kg de alimento não perecível. Os donativos serão entregues para o Lar de Joaquina e Lar Sociedade Boa Nova. A classificação é 12 anos.

Maiara e Maraisa vêm a Santa Maria em junho



"As Escolhas de Uma Vida"



Direção – Maicon Conradz

Com – Grupo Unidos no Amor, do Lar de Joaquinaz

Onde – Theatro Treze de Maio, (Praça Saldanha Marinho, s/nº)

Quando – Amanhã, 19h

Quanto – O ingresso é a doação de 1kg de alimento

*Colaborou Karen Borba