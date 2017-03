Escola Sérgio Lopes, de Santa Maria, é exportadora de talentos no futebol feminino

Mulher no esporte 08/03/2017 | 13h59 Atualizada em

O dia de hoje, por si só, já é especial. Mas na Escola Municipal de Ensino Fundamental Sérgio Lopes, que fica no Bairro Renascença, na região oeste da cidade, o Dia Internacional da Mulher terá um significado ainda mais importante. Os 190 alunos da instituição terão diversas atividades relacionadas a participação das mulheres no esporte, em especial, no futebol feminino. Isso porque uma das estudantes de lá, a Taiane Flores Pippi da Silva, 15 anos, faz parte do time sub-17 do Pelotas, time pelo qual foi campeã gaúcha no ano passado. O treinador dela na Boca do Lobo, Marcos Planela Barbosa, será um dos palestrantes.

Diretora da escola, Vanessa Lopes, foi a criadora do time de futebol, e é quem leva aluna que joga no Pelotas Foto: Fernanda Ramos / NewCo Dsm

Além de Taiane, outra aluna da escola, Gabriela Gonçalves, 14 anos, deve se juntar ao time das "Lobas", como as jogadores do Pelotas são conhecidas. Gabriela foi embora para Chapecó no ano passado, para jogar na Chapecoense. Mas a saudade da família fez com que ela voltasse para Santa Maria. Nesta quinta, ela terá uma nova oportunidade. Fará uma avaliação para integrar o elenco do time feminino do clube do sul do Estado.

A história delas no futebol começou com uma ideia da diretora da Escola Sérgio Lopes, Vanessa Flores, de implementar um turno integral no esporte. Uma das propostas foi a criação de um time de futebol feminino, no início de 2016. Mas não havia nem bola para os treinos. Graças a muitas doações, o sonho saiu do papel. Nos Jogos Escolares de Santa Maria (Jesma), a equipe ficou com o vice-campeonato. Porém, as dificuldades continuam. É a própria diretora, junto de uma outra professora, que leva Taiane, geralmente a cada 15 dias, para treinamentos e jogos no Pelotas. Também foi ela quem comprou o uniforme para o todo o time da escola. Tudo do próprio bolso.

– Identificamos que o futebol é muito forte aqui. E vimos um grande potencial na Taiane. Levamos ela para fazer o teste, e, graças a Deus, ela passou. Nesse sábado já começa a temporada, ainda não sei como vamos fazer, mas acho que vou levá-la novamente. Estamos buscando apoiadores, mesmo que seja para passagens. Parcelei o uniforme em seis vezes, porque um dia que os meninos foram jogar, tiveram de improvisar o número de uma camisa com fita. Faço isso porque eles merecem, são dedicados, e esforçados – conta a professora, que pede contribuições de quem puder ajudar.

Vinda de uma família de 10 irmãos, Taiane espera ainda dar muito orgulho para a professora que tanto lhe incentivou. Fã de Marta, cinco vezes melhor jogadora do mundo, a santa-mariense espera chegar a seleção brasileira.

– Sempre joguei na rua com os guris. Jamais imaginei jogar em um time fora de Santa Maria. Não acreditei quando passei. Estou muito feliz. Eu amo o futebol. O meu sonho é jogar na seleção. Mas sei que, em primeiro lugar, vem os estudos e que também tenho que treinar muito. Estou indo devagar e espero que a minha chance chega – projeta Taiane.