Detentos do presídio de Júlio de Castilhos se formam em curso profissionalizante

Segurança 24/03/2017 | 15h31 Atualizada em

Quinze detentos do Presídio Estadual de Júlio de Castilhos se formaram nesta sexta-feira em um curso profissionalizante de Pintura e Obras Imobiliárias.

A iniciativa – parceria entre o Instituto Federal Farroupilha (IFF) e Superintendência de Serviços Penitenciários (Susepe) – busca qualificá-los para que, quando ganharem a liberdade, tenham maiores chances de conseguir uma vaga no mercado de trabalho.



Novo golpe: criminosos usam carta para tentar conseguir dinheiro de vítima em Santa Maria



Conforme a assessoria de comunicação do Governo do Estado, o curso aconteceu entre novembro do ano passado e fevereiro deste ano. Começaram 19 pessoas, mas quatro foram libertadas antes de concluí-lo – a cada 12 horas de aula, um dia é abatido da pena.



O IFF em Júlio de Castilhos foi quem ministrou o curso, que faz parte do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), e é a segunda vez um curso como esse é ofertado – o primeiro teve relação com instalações elétricas.



Estudante é ameaçada com cacos de vidro em assalto



Ao longo do curso, os detentos reformaram e pintaram nove celas e um corredor do presídio. O diploma



Hoje, o Presídio Estadual de Júlio de Castilhos abriga 104 detentos, nos regimes fechado e semiaberto.

erto.