Conheça os selecionados no Projeto Treze: O Palco da Cultura

Varieté, dos coletivos Ateliê do Comediante, Teatro no Buraco e Umbigo de Bruxa, foi aprovado na categoria Outros

Varieté, dos coletivos Ateliê do Comediante, Teatro no Buraco e Umbigo de Bruxa, foi aprovado na categoria Outros

A Associação dos Amigos do Theatro Treze de Maio acaba de divulgar a relação de aprovados na 11ª edição do Projeto Treze: o Palco da Cultura. Foram escolhidos 21 projetos entre os 52 inscritos _ sendo que 27 propostas eram de música, 16 de teatro, oito de dança e um da categoria Outros, que inclui iniciativas como poesia e arte circense.

Na área de música, as propostas foram analisadas por Cláudio Antonio Esteves, vice-diretor do Centro de Artes e Letras da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e regente do Coro de Câmara e do Coral da UFSM; e pelo músico Renato Mirailh. Avaliaram os espetáculos teatrais a atriz e diretora Maria Fátima Marques, e a professora de Artes Cênicas da UFSM Silvana Baggio Ávila.



As propostas de dança foram avaliadas pela doutora em Artes pela Unicamp, Silvia Wolff, e Sergio Abaide Prestes, especialista em dança clássica, com experiência no Brasil e no Exterior. Avaliaram a categoria Outros, a poetisa Haydée Hostin Lima, integrante da Casa do Poeta de Santa Maria e da Academia Santa-Mariense de Letras, e a produtora cultural Rose Carneiro.



Projeto Treze: o Palco da Cultura, que conta com financiamento da Lei de Incentivo à Cultura (LIC-SM), oferece aos selecionados a chance de se apresentar no palco mais nobre da cidade o pagamento da taxa de locação. E a bilheteria arrecadada por cada espetáculo também fica com seus realizadores.



Confira, a seguir, os selecionados em cada categoria.



MÚSICA



1) Brasil, O ¿Samba¿ que Dá – Associação Orquestrando Arte



2) Buscando Sonhos – Diogo Matos

3) Canções de Amor e de Estrada – Gisele e Maninho

4) Desconserto – Pirisca Grecco & Gustavo Garoto

5) Devaneio – Banda The Césaros

6) Nocet 28 Anos de Rock – Nocet

7) Para Cantar o que é Nosso Volume 3 – Coletivo EntreAutores (3ª Geração)

8) Rotações #Onovo – Rotações

9) World Sonata em Santa Maria – Tavares-Cóser Duo





TEATRO



1) O Avarento – Cia Retalhos de Teatro



2) A Venda ¿No Palco¿ – D. Copetti Produções

3) Zero à Esquerda – Natália Dolwitsch

4) Poema Ema – Raquel Guerra

5) Lógica Ltda – Felipe Mendes

6) O Culto Afro – Rozan Ribeiro Borges

7) Sob a Pele – Jenifer Agarriberri Gosmão





DANÇA

1) Ferida Calo Dança Contempop – LICCDA



2) Peixes Urbanos e Suas Encruzilhadas – Coletivo Negressencia

3) Mostra de Dança UFSM – Lamed

4) ArRojo – Acasos Cia de Dança





OUTROS



1) Varieté – Coletivos Ateliê do Comediante, Teatro no Buraco e Umbigo de Bruxa