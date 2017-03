Confira a programação de risotos para este domingo em Santa Maria

Huuuuummmmm 11/03/2017 | 14h03 Atualizada em

O domingo é conhecido por ser o dia do risoto com a família. Em Santa Maria, é comum as igrejas e instituições se organizarem para preparar um delicioso risoto. Pode ser sozinho, acompanhado de uma salada ou carne assada, a venda deste prato para o almoço de domingo já é tradição. As receitas são variadas em versões para diferentes gostos.

Paulo de Tarso Rodrigues, 71 anos, aposentado, ajuda a preparar risoto há mais de 20 anos Foto: Gabriela Perufo / NewCO/ Diário de Santa Maria

Nesta época do ano, é comum as comunidades retomarem a venda do prato. Geralmente, o valor arrecadado é destinado ou para uma causa social ou para manutenção e despesas de instalações, como é o caso da Comunidade Evangélica Luterana, no Centro. Neste domingo eles retomam o cronograma de almoços mensais. Até maio, um domingo por mês, eles vendem risoto. Depois, o cardápio muda: alguns meses o prato principal é galeto e em outros a feijoada. "O melhor risoto de Santa Maria", promete o presidente da comunidade Lauro Peiter.



Mas para garantir o sabor do risoto, que é comercializado ali há pelo menos três décadas, são muitos os segredos.

– Aqui a gente faz o tradicional risoto alemão, que tem um preparo diferente. A gente frita o frango, a cebola e deixa esfriar. Depois faz um molho com o frango, tomate e os temperos e o arroz vai ser cozido neste molho – explica Peiter.

Mas o tempero também é a dedicação dos voluntários, que variam de 30 a 40 pessoas e que um final de semana por mês passam horas na organização. Desde a manhã de sábado eles já começam a produção. A maioria dos voluntários ajuda a fazer e vender risoto na comunidade há mais de 10 anos. Alguns têm até 20 anos de cozinha. E a receita passa dos mais velhos para os mais novos. Além do risoto, os voluntários produzem cucas alemãs, que são vendidas desde o sábado. As cucas custam de R$ 25 a R$ 30, conforme o tamanho.

Adir Neuhaus, 64 anos, desde o sábado ajuda na preparação do prato. Ele é voluntário há 22 anos Foto: Gabriela Perufo / NewCO/ Diário de Santa Maria

Neste domingo haverá venda de risoto em pelo menos seis lugares diferentes, em Santa Maria. Confira onde comprar, na lista abaixo:

Risoto em prol da Estação dos Ventos

Ao meio-dia, na Estação dos Ventos

Travessa dos Girassóis - Km 3, Rua Luiz Castagna, Bairro João Goulart

R$ 5 (concha do risoto)

Informações pelo telefone (55) 99190-0572



Risoto para levar

A partir das 11h30min, no Salão da Comunidade Evangélica Luterana

Esquina das ruas Barão do Triunfo e Coronel Niederauer, 1.070

Risoto e buffet de saladas no local e opção de salada de maionese para levar

R$ 18 por pessoa

Informações e reservas pelo telefone (55) 3221-4558



1° Risoto Beneficente do Lar das Vovozinhas

A partir das 11h30min, na Avenida Hélvio Basso, 1.250

Será servido risoto, galeto, maionese e doces

R$ 14 (galeto - 6 pedaços), R$ 8 (risoto), R$ 6 (maionese) e R$ 2,50 (doces, a unidade)

Informações pelo telefone (55) 2103-2626

Risoto do Belinaso

A partir do meio-dia, na Rua Pedro Américo, 195, no Bairro Camobi

Será servido risoto, maionese, galeto, carne no espeto (com e sem osso)

R$10 (risoto), R$ 6 (maionese), R$ 2,50 (galeto, a unidade), R$ 30 (carne com osso) e R$ 38 (carne sem osso)

Informações pelos telefones (55) 3311-6543, 99993-4160, 99605-1685 e 99206-1119

Risoto Solidário

A partir das 11h30min, na Rua Marechal Gomes Carneiro, 388, Bairro Dores

Será servido risoto, galeto, carne de gado, de porco e maionese

R$ 8 (concha de risoto), R$ 6 (coxa e sobrecoxa), R$ 20 a 30 (espeto de carne bovina ou de porco) e R$ 5 (porção de maionese para duas pessoas)

Encomendas acima de R$ 35 têm entrega grátis

Informações pelos telefones (55) 98140-1099, 99980- 6430 e 3027-1702

É preciso confirmar até as 11h de domingo

Risoto e galeto

A partir das 11h15min, na Paróquia Nossa Senhora das Dores

Será servido risoto e galeto

R$ 17 (galeto), R$ 10 (risoto) e R$ 8 (maionese)

Informações pelos telefones (55) 3221-3072 e (55) 99972-7686