Como agilizar seu atendimento para fazer o cartão do ônibus na ATU

Todos os anos, o cenário é mesmo: filas enormes se formam na frente da sede da Associação dos Transportadores Urbanos (ATU) na primeira semana de aulas na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).



_ Fiquei mais de uma hora na fila. Quando sai de lá, pouco antes das 16h, ainda tinha muita gente. Acho que eles iriam atender todo mundo porque fecha às 16h _ relatou a estudante de Contábeis da Fadisma, Letícia Mazzoleni.

Apesar de o atendimento no local não ser exclusivo para os universitários (que encaminham a 1ª via e a renovação do cartão do ônibus), o maior público, nesse período, é formado por estudantes.

Para ajudar você a ficar menos tempo na fila, o Diário consultou a gerência da ATU e preparou um guia de atitudes que os usuários do transporte urbano podem colocar em prática:

1) Avalie sua urgência

Se você não tiver urgência de encaminhar o cartão, renová-lo ou fazer a recarga, deixe para ir à ATU em outro momento. A expectativa do gerente operacional da ATU, Cristiano Andretta, é que o movimento seja normalizado na próxima semana. Segundo ele, há dois funcionários a mais no atendimento ao público agora.

2) Faça o pré-cadastro

Os estudantes que irão encaminhar a 1ª via do cartão devem entrar no site da ATU e fazer o pré-cadastro (há um ícone bem no alto do site sobre isso). Depois, é só imprimi-lo e levar o documento junto com os outros que são exigidos:

– Cópia do RG e CPF

– Comprovante de residência. Se você não é o locatário do imóvel e ainda não tem conta no seu nome, basta que o locatário ou o dono do imóvel escreva uma declaração de próprio punho informando que você mora no local. Leve junto uma cópia do RG do locatário/dono do imóvel

– Cópia e original da matrícula ou comprovante de frequência para estudantes secundaristas

– Se o estudante tiver menos de 16 anos, deve levar cópia do RG e CPF do responsável

3) Busque horário com menos fila

Conforme a ATU, o horário de menor fluxo de pessoas é por volta do meio-dia até 13h30min. Então, se você quer fugir das filas enormes, vale a pena deixar o almoço para mais tarde neste dia.

4) Informe-se antes

Além do site, a ATU disponibiliza um telefone para esclarecer dúvidas das pessoas. Ligue para (55) 3027-9001.



5) Vá pessoalmente

Como a foto para o cartão do ônibus é feita na hora, não adianta mandar a mãe, a tia ou o amigo(a) para a fila. É necessário que o titular do cartão vá pessoalmente ao local.

A ATU fica na Avenida Rio Branco, abaixo da Catedral Metropolitana. O local fica aberto das 8h30min às 16h, de segunda a sexta-feira