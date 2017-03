Clube de Santa Maria vai investir R$ 10 milhões em obras

Economia 16/03/2017 | 11h00 Atualizada em

O Clube Dores, que suspendeu a venda de novos títulos, pretende investir R$ 10 milhões em obras e melhorias este ano. Além da nova pracinha de brinquedos e de um novo salão de dança, recém-concluídos, serão entregues em abril quatro novos salões de festas na sede campestre.

Este ano, iniciará a construção de um ginásio coberto com duas quadras de tênis e da cobertura de um ou dois campos de futebol sete – a previsão é de 12 meses de obras. Já o novo prédio de 1 mil m² para os funcionários da sede campestre, com refeitório, área de lazer e vestiários, que custará R$ 2,5 milhões, ficará pronto este ano.

Veja quais alimentos estão mais caros e quais estão mais baratos em Santa Maria



O Dores tem 350 funcionários ao longo do ano e chega a 405 em época de temporada de verão. A venda de novos títulos segue suspensa por tempo indefinido, sendo permitida só a transferência de títulos, cuja taxa passou de R$ 1 mil para R$ 1,6 mil. No site, há uma lista do contatos de sócios que querem vender seus títulos.